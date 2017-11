Kenija: Kenyatta zaprisegel ob bojkotu opozicije

Drugi predsedniški mandat

28. november 2017 ob 18:51

Nairobi - MMC RTV SLO, STA

Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta, zmagovalec ponovljenih predsedniških volitev, ki jih je opozicija bojkotirala, je prisegel za drugi mandat. Inavguracijske slovesnosti na največjem kenijskem stadionu v prestolnici Nairobi se je udeležilo več 10.000 ljudi.

Slovesnosti, na kateri je 56-letni Kenyatta prisegel za drugi in obenem zadnji petletni mandat, so se udeležili številni predsedniki držav, večinoma iz Afrike, pa tudi visoki predstavniki številnih drugih držav, ne pa tudi predstavniki opozicije.

Kenyatta je v svojem govoru dejal, da bo "v duhu povezovanja" skušal v svoj program vključiti tudi nekaj predlogov opozicije ter da bo deloval kot "varuh sanj vseh Kenijcev".

Pred zaprisego so v Nairobiju izbruhnili spopadi med policisti in privrženci opozicije ter vladajoče stranke, pri čemer sta bila ubita dva človeka.

Policija se je s privrženci opozicije spopadla, ko je skušala preprečiti njihovo zborovanje v spomin na več kot 50 ubitih v letošnji politični krizi v Keniji. Spopadi s podporniki vladajoče stranke pa so izbruhnili, ko so se ti skušali prebiti na stadion Kasarani, prizorišče zaprisege predsednika.

Zmago potrdilo sodišče

Kenyatta je prisegel, potem ko je kenijsko vrhovno sodišče potrdilo njegovo zmago na oktobrskih ponovljenih predsedniških volitvah. Kenijska opozicija, ki je volitve bojkotirala, "nelegitimne vlade" predsednika Kenyatte ne priznava.

Vrhovno sodišče je septembra zaradi nepravilnosti in nezakonitosti razveljavilo predsedniške volitve, ki so potekale 8. avgusta in na katerih je zmagal Kenyatta. A ta odločitev sodišča je še okrepila proteste, v katerih je umrlo 52 ljudi.

Ponovljene volitve so nato potekale 26. oktobra, na njih pa je z 98,26 odstotka glasov zmagal dosedanji predsednik Kenyatta. Njegov glavni protikandidat, opozicijski voditelj Raila Odinga, ki je volitve bojkotiral, pa je osvojil 0,96 odstotka glasov. Odinga še vedno namerava decembra sam zapriseči kot predsednik.

Volitev, ki so jih spremljali protesti, se je udeležilo 38,8 odstotka volivcev.

K. S.