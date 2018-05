Kenija za divje lovce uvaja smrtno kazen

Krivolov želijo izkoreniniti

14. maj 2018 ob 10:32

Nairobi - MMC RTV SLO

V Keniji uvajajo smrtno kazen za krivolovce, saj so oblasti ugotovile, da trenutne kazni - dosmrtni zapor in denarna kazen, lovcev ne odvračajo od ubijanja divjih živali.

Minister za turizem in naravo Najib Balala je napovedal, da bodo predlagano zaostritev kazni sprejeli po hitrem postopku, piše britanski Independent. "Obstoječi zakon za krivolovce predlaga dosmrtni zapor ali plačilo 200.000 ameriških dolarjev kazni, a ugotovili smo, da te kazni, čeprav so visoke, niso vseh odvrnile od lova na živali. Zato smo se odločili, da zakonodajo na tem področju še poostrimo," je dejal Balala. A s tem ukrepom bi Kenija lahko prišla v nasprotje z Združenimi narodi, ki nasprotujejo uporabi smrtne kazni ne glede na vrsto kriminalnega dejanja.

Krivolova opazno manj, a še vedno obstaja

V Keniji, ki slovi po svojih safarijih, živi okoli 34.000 slonov. Lani so jih nezakoniti lovci ubili 69. Po kenijski zemlji se sprehaja tudi tisoč nosorogov, devetim so življenje lani odvzeli krivolovci. To so nižje številke kot v letih prej, kar je posledica tako zagroženih kazni kot naložb v ohranjanje pestre favne v državi. "Lov na nosoroge se je lani v primerjavi z letoma 2012 in 2013, ko je bil na vrhuncu, zmanjšal za 85 odstotkov, lov na slone pa za 78 odstotkov," je dodal Balala, a dodal, da želijo to nezakonito dejavnost popolnoma prekiniti.

Predlog smrtne kazni za krivolov je v Keniji vzbudil mešane odzive. Nekateri temu ukrepu pritrjujejo, drugi opozarjajo, da je kazen prehuda in da naj oblasti raje več naredijo, da izsledijo in aretirajo največje krivolovce, ki vodijo pravi organizirani kriminal s prekupčevanjem delov teles teh živali.

Črni trg razvejan v Aziji

Različne tolpe v vzhodni Aziji na črnem trgu še vedno prodajajo slonovino, iz katere nato izdelujejo obeske in okraske. Nosorogov rog pa naj bi po verovanju nekaterih Azijcev imel zdravilne učinke, čeprav je sestavljen iz keratina, iz katerega so tudi človeški nohti.

Marca letos so iz Kenije sporočili, da je poginil zadnji samec severnega belega nosoroga na svetu, s čimer se je ta podvrsta približala izumrtju.

A. P. J.