Kenijska policija v lovu na opozicijske politike

Po ponovitvi predsedniških volitev

30. oktober 2017 ob 09:53

Nairobi - MMC RTV SLO

Policija v Keniji išče opozicijske politike, ki jih krivi za petkov izbruh nasilja v Kawangareju, barakarski četrti Nairobija, v katerem so bili ubiti najmanj trije ljudje.

"V Kawangareju so ljudje napadali tiste, ki so volili ... Iščemo osumljence, ki so politiki, in kmalu boste videli aretacije," je povedal Martin Kimani, posebni odposlanec kenijskega predsednika Uhuruja Kenyatte za spopadanje z nasilnim ekstremizmom.

V Keniji narašča strah pred prelivanjem krvi po nasilnih spopadih med etničnimi skupinami in vse ostrejše podžigajoče retorike po ponovitvi spornih predsedniških volitev prejšnji teden. Civilno družbene skupine, diplomati in nekateri vodilni politiki skušajo zdaj na vsak način ublažiti napetosti, poroča Guardian.

Čeprav glasovnice še vedno preštevajo, pa mediji poročajo, da je aktualni predsednik Kenyatta zmagal z 98 odstotki glasov na volitvah, ki jih je opozicija pod vodstvom političnega veterana Raile Odinge bojkotirala. Volitve so zaznamovali nasilni protesti na zahodu Kenije, ki velja za trdnjavo opozicije, in v barakarskih naseljih Nairobija. Zahodni diplomati pozivajo Kenyatto in Odingo, naj naredita konec politični krizi in preprečita nadaljnje smrtne žrtve.

Bojkot opozicije

Kimani je zagovarjal dejanja kenijske policije in paravojske, ki jih obtožujejo preostrih taktik in zlorab človekovih pravic. "Varnostne službe se niso poslužile nobene sistematične uporabe nasilja za ustrahovanje ali za zatiranje mirnih demonstracij. Obstaja meja politiki vaških straž, vmešavanja in sabotaž in to mejo moramo braniti ... Bili smo priča posameznim pozivom k miru, a so tem klicem nemudoma sledila nadaljnja podžiganja."

Vse bolj kaotična politična drama v Keniji se je začela, ko je vrhovno sodišče razveljavilo Kenyattovo zmago na volitvah 8. avgusta, pri čemer so se sklicevali na nepravilnosti in malomarnost volilne komisije. Volilna udeležba je bila sicer 80-odstotna. Odinga se je za tem umaknil in na ponovitvi volitev ni želel sodelovati, češ da jih bodo pestile enake nepravilnosti kot na avgustovskih volitvah. Nizka volilna udeležba drugih volitev (okrog 35-odstotna) naj bi spodkopala kredibilnost Kenyattovega mandata in okrepila opozicijo.

Kenyatta naj bi bil za zmagovalca proglašen danes, čeprav pričakujejo pravna izpodbijanja izidov. Letos je zaradi nasilja, povezanega z volitvami, v Keniji umrlo že med 55 in 75 ljudi.

K. S.