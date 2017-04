Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preizkus alkoholiziranosti s t. i. alkotestom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kenijsko sodišče: Naključni alkotesti niso zakoniti

Zakon poslan nazaj v parlament

8. april 2017 ob 16:26

Nairobi - MMC RTV SLO

Kenijsko prizivno sodišče je prepovedalo naključne preizkuse alkoholiziranosti voznikov. Do razsodbe je prišlo po triletni sodni bitki lastnika lokala Kariukija Ruithe, ki se je pritožil, da mu alkotesti uničujejo posel.

Ruitha je trdil, da alkotesti kršijo ustavno pravico Kenijcev, da sami sklepajo odločitve o lastnem življenju - vključno s tem, koliko popijejo, poroča BBC.

Ceste v Keniji slovijo kot ene najnevarnejših na svetu. V prvi polovici lanskega leta je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 1.574 ljudi.

Trije sodniki na prizivnem sodišču so sicer dejali, da bi lahko bili okajeni vozniki še vedno obtoženi po prometni zakonodaji, na kar bi bila uporaba alkotesta dovoljena.

Posel mu je upadel za 80 odstotkov

Ruitha, lastnik lokala v prestolnici Nairobi, se je na sodišče prvič obrnil pred dobrimi tremi leti, ko je tožil ministrstvo za promet. Ruitha je trdil, da mu je posel upadel za 80 odstotkov, ker je policija na njegovih gostih izvajala preizkuse alkoholiziranosti, ko so ti zapuščali njegov lokal. Nazadnje je moral zaradi upada obiska odpustiti 44 svojih zaposlenih.

Leta 2014 je njegov odvetnik postopek policije, če voznik ni storil nobenega prometnega prekrška, opisal kot "represiven in nerazumen". Njegov argument je podprl še en lastnik lokala, ki je sprva vložil ločeno tožbo.

Kljub temu pa bi zmaga obeh lastnikov lokalov lahko bila kratkotrajna - sodniki so namreč zakon poslali nazaj v parlament na preoblikovanje. "Ker je potreba po prepovedi vožnje pod vplivom alkohola še vedno nujna, ta zadeva pa je izrazito v interesu javnosti, ne dvomimo, da bodo oblasti ukrepale hitro in zadevo popravile," so pozvali sodniki.

K. S.