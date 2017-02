Kenijsko sodišče preprečilo zaprtje največjega begunskega taborišča na svetu

UNHCR, Zdravniki brez meja zadovoljni

9. februar 2017 ob 18:04

Nairobi - MMC RTV SLO/STA

Kenijsko višje sodišče je odločilo, da kenijska vlada ne sme zapreti največjega begunskega taborišča na svetu Dadaab na vzhodu države, kjer biva več kot 250.000 pretežno somalijskih beguncev.

Tožbo proti kenijski vladi sta vložili dve organizaciji za človekove pravice, ko je vlada naznanila načrt, da bo zaprla begunsko taborišče.

Vlada je svojo odločitev zagovarjala z argumentom, da je taborišče postalo prizorišče rekrutiranja za somalijsko radikalno islamistično skupino Al Šabab, ki organizira napade v Somaliji in Keniji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Sodišče: Poteza vlade neustavna

Sodišče je odločilo, da je vlada sprejela odločitev, za katero nima pooblastil, njeno potezo pa je opisalo kot protiustavno in v nasprotju z mednarodnim pravom. Po mnenju sodišča je bila vladna odločitev usmerjena predvsem proti somalijskim beguncem. Vlada se bo na odločitev sodišča pritožila.

Kenijska vlada je sprva nameravala taborišče zapreti novembra lani, vendar so zaprtje preložili za pol leta. Za to je namreč zaprosil Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR), ker so bili zaskrbljeni zaradi varnostnih razmer v Somaliji. Somalci bežijo v Kenijo že vse od začetka državljanske vojne leta 1991.

Tiskovna predstavnica UNHCR-ja Yvonne Ndege je dejala, da je odločitev sodišča še bolj utrdila dolgoletno kenijsko tradicijo gostovanja beguncev. Tudi dobrodelna organizacija Zdravniki brez meja je pozdravila odločitev sodišča, ki bo dobro vplivala na več sto tisoč beguncev, ki so se zatekli v Kenijo.

Med drugim Kenija gosti še begunce iz Južnega Sudana, Konga, Burundija, Ruande in Srednjeafriške republike.

B. V.