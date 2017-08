Kim Džong Un bo pred napadom še malo "opazoval neumne jenkije"

Bruselj poziva k umiritvi razmer in diplomaciji

15. avgust 2017 ob 08:54

Pjongjang/Washington/Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je preučil načrte za izstrelitev raket proti ameriškemu tihomorskemu otočku Guam, a bo pred ukazom o napadu še malo opazoval, "kaj delajo neumni jenkiji", je poročala tamkajšnja tiskovna agencija KCNA.

Kim je v ponedeljek opravil pregled poveljstva strateških sil in načrt napada na Guam menda dolgo študiral ter o njem razpravljal z vojaškimi poveljniki. Poveljnik tamkajšnjih oboroženih sil po zaključku priprav za napad na Guam čaka le še na njegov ukaz. A v izjavi so tudi zapisali, da bo severnokorejski voditelj opazoval ZDA, preden bo sprejel kakršno koli odločitev, kar bi lahko kazalo na umiritev žogice med državama, potem ko je Severna Koreja pretekli teden sporočila, da bo do sredine avgusta dokončala načrt za obkrožitev otoka Guam z ognjem štirih raketnih izstrelkov srednjega dosega.

Poziv ZDA h koncu provokacij

Kim je tudi dejal, da so se ameriški imperialisti z "nepremišljenim naklepom vojnega spopada ujeli v zanko okrog vratu" in pozval ZDA, naj takoj prenehajo z arogantnimi provokacijami. "ZDA morajo za zmanjšanje napetosti in preprečitev nevarnega vojaškega spopada na Korejskem polotoku sprejeti primerne ukrepe in jih pokazati z dejanji, saj so z namestitvijo velike strateške jedrske opreme v bližini polotoka izvedle provokacijo," je dejal vodja komunistične države z jedrskim orožjem.

ZDA: Napad bi pomenil vojno

Pred tem je ameriški obrambni minister James Mattis opozoril, da bi vsakršni napad hitro lahko prerastel v vojno. "Če bo Pjongjang streljal proti Guamu, se je igra začela," je dejal in dodal, da bodo ZDA branile ozemlje "pred vsakršnim napadom kadar koli in pred komer koli". Obenem je prebivalcem Guama zagotovil, da so dobro varovani in da bodo v primeru, da bi raketa res letela proti otoku, posredovali.

Spomnimo, napetosti naraščajo, odkar je Pjongjang julija preizkusil dve raketi dolgega dosega. Varnostni svet Združenih narodov je soglasno sprejel resolucijo z novimi sankcijami, ameriški mediji so poročali, da ima Severna Koreja dovolj majhno jedrsko konico za namestitev na raketo. Predsednik ZDA Donald Trump je takrat državi zagrozil z "ognjem in gnevom", kakršnega svet še ni videl.

Bruselj: Vojaška sredstva ne vodijo k cilju

Na zadnje napetosti se je pričakovano, s pozivi k umiranju napetosti in diplomatskim rešitvam, odzvala tudi Evropska unija. "Severna Koreja se mora vzdržati nadaljnjih izzivanj, ki povečujejo napetosti v regiji in na svetovni ravni," so poudarili v Bruslju ter dodali, da "vojaška sredstva ne vodijo k želenemu cilju, ampak da je le po mirni, diplomatski poti mogoče zagotoviti polno, verodostojno in nepovratno odpravo jedrskega orožja ter trajen mir na Korejskem polotoku".



Kot je po poročanju Erike Štular, dopisnice RTV Slovenija iz Bruslja, še poudarila visoka predstavnica EU-ja za zunanjo politiko Federica Mogherini, so se na sestanku politično-varnostnega odbora dogovorili, da bodo tako EU kot posamezne članice okrepili diplomatski pritisk na obe Koreji, ZDA, Kitajsko, Rusijo in Japonsko, da najdejo sprejemljivo rešitev. Ponovila je ponudbo Južni Koreji, da so ji na voljo strokovne izkušnje in znanje, ki ga je EU razvil v dozdajšnjih pogajanjih o jedrskih vprašanjih.

Severna Koreja z nadaljevanjem raketnega in jedrskega programa krši mednarodne obveznosti, nedavno potrjene sankcije pa so znamenje enotnosti mednarodne skupnosti, je dodala Mogherinija in napovedala, da bo EU še naprej spremljal dogajanje in v skladu s tem preučil morebitne nadaljnje potrebne ukrepe, seveda po posvetovanju s partnerji in Varnostnim svetom. Tamkajšnji diplomati že špekulirajo o novem svežnju gospodarskih sankcij proti Pjongjangu. Če je nedavni, osmi, vključeval premog, jeklo, svinec in morske sadeže, bi utegnil deveti vključevati tudi omejitve izvoza tekstila iz Severne Koreje in prodajo nafte režimu, končuje Štularjeva.

A. P. J.