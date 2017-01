Kim: Kmalu bomo izvedli preizkus medcelinske balistične rakete

Severna koreja krepi vojaško moč

Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je v novoletnem nagovoru državljanom dejal, da je država v "zaključnih fazah" razvoja medcelinske balistične rakete, ki bi lahko nosila jedrske konice.

Severna Koreja je po njegovih besedah zdaj "vojaška moč Vzhoda, ki je ne more zlomiti niti najmočnejši sovražnik". Dodal je, da je Severna Koreja dosegla sijajne dosežke pri krepitvi vojaške moči, "med njimi dejstvo, da so naše priprave na preizkusno izstrelitev medcelinske balistične rakete v zaključnih fazah," je dodal.

Strokovnjaki si glede dejanske jedrske moči Severne Koreje niso enotni, saj ji takšnega izstrelka do zdaj še ni uspelo uspešno izstreliti, se pa strinjajo, da je od leta 2011, ko je umrl Kim Džong II, od katerega je Kim Džong Un prevzel vodenje države, na tem področju močno napredovala. Samo lani je izvedla dva jedrska poskusa in številne izstrelitve raket, kar je del njenega načrta za razvoj jedrsko orožje, ki bo doseglo ZDA.

Pripravljen ponuditi roko sprave

Kim se je v govoru dotaknil tudi odnosov z južno sosedo; Severna Koreja je pripravljena podati roko vsakomur, ki si želi izboljšanja odnosov med Severno in Južno Korejo, je dejal in ob tem Seul okrivil za najslabše odnose do zdaj.

Južnokorejsko vodstvo je med drugim pozval, naj preneha z rednimi letnimi skupnimi vojaškimi vajami z ZDA, Washington pa k prekinitvi "anahronistične sovražne politike do Severne Koreje", pri čemer ni neposredno omenil administracije novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

