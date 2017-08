Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Po prenovi je simbol reichstaga postala ogromna steklena kupola. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajcema, ki sta s Hitlerjevim pozdravom pozirala v Berlinu, grozi zapor

Prepovedana uporaba simbolov nezakonitih organizacij

6. avgust 2017 ob 12:30

Berlin - MMC RTV SLO

Nemška policija je v soboto priprla kitajska turista, ki sta pred stavbo parlamenta v Berlinu pozirala z nacističnim pozdravom in se pri tem fotografirala. Grozi jima zaporna kazen do treh let.

Incident pred znamenito stavbo reichstaga v središču nemške prestolnice se je zgodil v soboto. Varnostniki, ki pregledujejo okolico te zgodovinske stavbe, so namreč opozorili policijo, da sta dva turista izvedla Hitlerjev nacistični pozdrav ter pri tem drug drugega fotografirala s telefonom, poroča Deutsche Welle.

Policisti so ugotovili, da gre za 36- in 49-letnega kitajska državljana. Prijeli so ju, po plačilu varščine v višini 500 evrov pa izpustili, a jima po strogih nemških zakonih o prepovedi uporabe simbolov nezakonitih organizacij grozi sodni postopek. Obsojena bosta lahko na denarno ali zaporno kazen do treh let.

Nacistični simboli le v izobraževalne ali zgodovinske namene

Nacistična stranka je v Nemčiji prepovedana, njeni simboli in podobe pa se lahko uporabijo le v izobraževalne namene ali v zgodovinskih raziskavah. Dovoljenje za njihovo prikazovanje lahko dobijo tudi ustvarjalci dokumentarnih filmov ali filmov, ki satirično prikazujejo nacistični režim. Kljukasti križi - svastika in drugi nacistični simboli so praktično vedno prepovedani tudi v nemških različicah videoiger, ki postavljajo dogajanje v čas druge svetovne vojne.

Tudi sama stavba reichstaga predstavlja za Nemce občutljivo točko, saj je bila zgradba leta 1933 požgana, kar je predstavljalo sprožilec nacističnega režima za boj proti koumistom in drugim "državnim sovražnikom". Režim Adolfa Hitlerja je namreč za požig obtožil komuniste, po drugi teoriji pa naj bi za požigom reichstaga stali kar nacisti sami, kar naj bi potem izkoristili za preganjanje političnih nasprotnikov in uvedbo izrednih razmer, diktature ter omejitev državljanskih svoboščin.

Stavbo so leta 1973 obnovili, po združitvi Nemčij pa so izpeljali novo obnovo. Nato se je vanjo preselil združeni nemški parlament, prvo zasedanje je bilo 19. aprila leta 1999. Reichstag zdaj velja za drugo najbolj obiskano turistično znamenitost v Nemčiji.

A. P. J.