Kitajci besni zaradi neučinkovitih cepiv proti steklini, tetanusu in davici

Policija že pridržala več predstavnikov podjetja

24. julij 2018 ob 14:29

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Kitajsko pretresa afera z neučinkovitim cepivom: več sto tisoč otrok je prejelo neučinkoviti cepivi proti steklini ter proti tetanusu in davici, zaradi česar so na nogah njihovi starši in javnost. Kitajski predsednik Ši Džinping je škandal označil za "zlobnega in šokantnega".

Kitajska agencija za hrano in zdravila je začela preiskavo proizvajalca cepiv, podjetje Changsheng Biotechnology, in preklicala njegovo dovoljenje za izdelavo cepiva proti steklini. Hkrati so tudi začeli odpoklic vseh neuporabljenih cepiv tega proizvajalca. Pet visokih predstavnikov podjetja, med njimi predsednico odbora podjetja, je pridržala policija, ki je tudi začela kriminalno preiskavo podjetja.

Afera je v javnosti odjeknila v nedeljo, ko so se po Weibu, kitajski različici Twitterja, usuli plazi kritik in razočaranja. "Moja domovina, kako naj ti zaupam? Kar naprej me razočaraš," je zapisal eden od uporabnikov. V želji, da bi zajezile naraščanje jeze, so se oblasti odzvale zelo hitro, poroča Reuters. Predsednik Ši je škandal označil za zlobnega in šokantnega. Številni Kitajci se sprašujejo, zakaj oblasti niso storile več, da bi preprečile afero.

Kitajski regulator za zdravstvo je podjetje pred dnevi obtožil, da je ponaredilo podatke o cepivu za cepivo proti steklini in inšpekcijske analize cepiva, ki ga sicer utečeno dajejo otrokom. Podjetje naj bi med drugim prodalo 262.500 neučinkovitih oz. lažnih odmerkov cepiva DPT, s katerim otroke zaščitijo pred tetanusom in davici. Kitajska državna novinarska agencija Šinhua je poročala o nepravilnostih pri najmanj 113.000 odmerkih cepiva proti steklini.

Čeprav ni podatkov, da bi ti odmerki škodovali kateri od oseb, ki so jih prejele, pa je agencija podjetju prepovedala nadaljnjo proizvodnjo cepiva proti steklini in ga vpoklicala. To ni zmanjšalo jeze Kitajcev, ki prek družbenih omrežjih jasno izražajo nezadovoljstvo z dogajanjem.

Podjetje se je v ponedeljek javno opravičilo. Kot kaže torkovo dogajanje na borzah, so delnice padle za dnevni maksimum, to je 10 odstotkov vrednost.

Kitajska ima drugo najvišje število pojavov stekline na svetu, kažejo podatki Svetovne organizacije, cepivo DPT proti tetanusu in davici pa je na kitajskem seznamu obveznih cepiv.

K. T.