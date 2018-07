Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tovarna, ki je v lasti Yibina Hengda Technology, je oddaljena nekaj ur vožnje jugovzhodno od Čengduja, glavnega mesta jugozahodne kitajske pokrajine Sečuan. Foto: Reuters Dodaj v

Kitajska: 19 mrtvih v eksploziji v kemični tovarni

V tovarni izdelujejo kemikalije za živilsko in farmacevtsko industrijo

13. julij 2018 ob 08:32

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

V pokrajini Sečuan na Kitajskem, kjer je odjeknila eksplozija v kemični tovarni, je umrlo 19 ljudi, 12 pa je ranjenih. Vzrok za nesrečno v mestu Jibin še ni znan.

Poškodovani so v stabilnem stanju, so sporočile oblasti, ki so že začele preiskavo. Eksplozija je odjeknila v četrtek zvečer. Jibin Hengda, ki je lastnik tovarne, sicer izdeluje kemikalije za živilsko in farmacevtsko industrijo. Kot poroča Reuters, se pri družbi niso odzvali na klice, ko so skušali dobiti kakršne koli informacije.

Na fotografijah, ki so jih objavili na kitajskih družbenih omrežjih, je viden velik požar in ogromen oblak dima, ki se dviga iz trinadstropne zgradbe.

Kitajska, največji svetovni proizvajalec kemikalij, si sicer prizadeva za krepitev industrijske varnosti. Zaradi incidentov na premogovnikih in kemičnih obratih so v zadnjem letu okrepili nadzor.

Nesreča je nov velik incident v kemičnih tovarnah na Kitajskem. Leta 2015 je v eksploziji v kemičnem skladišču v severovzhodnem pristaniškem mestu Tjandžinu umrlo 173 ljudi. Lani je eksplozija odjeknila v kemični tovarni v vzhodni pokrajini Šandong. Umrlo je osem ljudi.

T. J.