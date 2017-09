Kitajska bo v Tibetu zgradila repliko Marsa

Del za raziskave, del za glamping

7. september 2017 ob 20:30

Peking - MMC RTV SLO

Za 55 milijonov kilometrov dolgo popotovanje od Zemlje do Marsa bi potrebovali leto dni, a iz pekinškega letališča boste kmalu lahko na rdeči planet prileteli v pičlih sedmih urah. No, vsaj na približek rdečega planeta.

V zadnji etapi astronomsko drage vesoljske dirke je Kitajska namreč razkrila načrte za gradnjo replike Marsa na tibetanski planoti. Projekt bo stal 400 milijonov juanov (51 milijonov evrov). 95.000 kvadratnih kilometrov velika simulacija bo stala v avtonomni tibetanski prefekturi Haixi, nedaleč od najzahodnejšega konca Velikega kitajskega zidu.

Kitajska poročevalska agencija Xinhua lokacijo, znano po osupljivih rdečih skalnih formacijah, opisuje kot "najbolj marsovski kraj na Zemlji".

Lokalni mediji navajajo, da bodo Kitajci odročno puščavsko oporišče uporabljali tako za resne vesoljske raziskave, kot tudi za turizem - tu naj bi namreč med drugim postavili tudi luksuzni kamp, t. i. glamping, ki postaja med premožnejšimi Kitajci vse bolj priljubljen. Kot poroča CCTV, naj bi en del visoko ležečega oporišča uporabljali za usposabljanje kitajskih astronavtov, drug del pa bo odprt za turiste, željnih izkusiti življenje na Marsu.

Sanje o selitvi na Mars

"Ljudje sanjajo o selitvi na Mars, zato hočemo obiskovalcem ponuditi luksuzno različico tega, kako bi bilo dejansko živeti v vesolju," je povedal Liu Xiaoqun, strokovnjak za raziskave vesolja iz kitajske akademije znanosti, ki je na čelu projekta.

Xinhua navaja, da bodo pustolovščin željni gostje "kampa Mars" nastanjeni v posebnih modulih, ki bodo kar najbolje simulirali življenje v vesolju. Poleg glampinga bo za zunanje obiskovalce zgrajen tudi tematski zabaviščni park, gostje pa se bodo Marsu približali z lebdenjem v breztežnostnih komorah in pohajkovanju po suhem, puščavskem terenu planote.

Kljub odročni lokaciji pa bo kamp vseeno precej bolj gostoljuben kot Mars, kjer je atmosfera izredno redka - kisika je namreč le 0,14 odstotka.

Krepitev gospodarstva

Zhang Biao, namestnik župana mesta Delingha, ki je lokaciji kitajskega Marsa najbližji, pravi, da bo projekt spodbudil lokalno gospodarstvo in usmeril pozornost na pekinški vesoljski program.

Kitajska se v zadnjih letih pod predsednikom Xi Jinpingom pospešeno skuša uveljaviti kot vesoljska velesila in Peking upa, da bo do leta 2022 imel že polno delujočo vesoljsko postajo, sploh prvo za Kitajsko. Sondo na Mars nameravajo poslati še prej - leta 2019. Kitajska je sicer leta 2013 na Luno poslala prvo vesoljsko vozilo Yutu, s čimer je postala tretja država z lunarnim vozilom, potem ko so to pred pol stoletja storile že ZDA in nekdanja Sovjetska zveza.

Vsi sicer niso tako prepričani, da bo simulacija Marsa kaj dosti pomagala kitajskim vesoljskim ambicijam. Jiao Weixin iz pekinške univerze je tako za časnik Global Times dejal, da gre bolj za prazno kuliso kot pa za kako revolucionarno oporišče, ki bi bilo sposobno posnemati razmere na rdečem planetu.

K. S.