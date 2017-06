Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preiskovalci pregledujejo prizorišče eksplozije. Foto: Reuters Po zadnjih podatkih je v eksploziji umrlo osem ljudi, 65 jih je bilo poškodovanih. Foto: Reuters Sorodne novice V eksploziji v vrtcu na vzhodu Kitajske najmanj sedem mrtvih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajska: Eksplozijo pred vrtcem povzročila doma narejena bomba

Druga tragedija, ki je pretresla vrtce

16. junij 2017 ob 08:58,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 09:31

Šudžou - MMC RTV SLO/STA

Kitajska policija je sporočila, da eksplozijo, ki je v četrtek odjeknila pred vrtcem v mestu Šudžov na vzhodu Kitajske, povzročila doma narejena bomba in da je napadalec umrl v eksploziji.

Ministrstvo za javno varnost je sporočilo, da je napada osumljen 22-letni moški z zdravstvenimi težavami, ki je najel sobo blizu vrtca v mestu Fengšjan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V tej sobi je policija našla material za izdelavo razstrelivne naprave, na stenah pa je bilo napisano "umreti" in "uničiti", še piše v sporočilu. Moški, ki ga omenjajo le s priimkom Šu, naj bi bombo izdelal sam. Mediji so sprva poročali, da naj bi eksplodirala plinska jeklenka na bližnji stojnici s hrano.

Umrlo osem ljudi

V eksploziji, ki je odjeknila pred vhodom v vrtec popoldne, ko so starši prihajali po svoje otroke, je po zadnjih podatkih umrlo osem ljudi, 65 jih je bilo poškodovanih.

Lokalne oblasti so sporočile, da sta dva človeka umrla na kraju eksplozije, šest pa jih je zaradi poškodbam umrlo v bolnišnici. 65 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v kritičnem stanju, drugi se zdravijo v dveh bolnišnicah. Med ranjenimi ni otrok ali vzgojiteljev, zagotavljajo oblasti.

Na fotografijah, objavljenih na družbenih omrežjih, je sicer videti odrasle in otroke, ki ležijo na tleh. Nekateri od njih so okrvavljeni. Neki videoposnetek, posnet v eni od bolnišnic, prikazuje odrasle in otroke, ki jim nudijo prvo pomoč.

Gre za drugo tragedijo, ki je v zadnjih tednih pretresla kitajske vrtce. V provinci Šandong na vzhodu države je 9. maja zagorel avtobus, ki je prevažal otroke iz vrtca, pri čemer je umrlo 11 otrok, vzgojitelj in voznik avtobusa. Voznik naj bi namenoma podtaknil požar v avtobusu, ker mu niso plačevali nadur.

B. V.