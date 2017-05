Kitajska med letoma 2010 in 2012 ubila ali zaprla do 20 ovaduhov Cie

Kitajska presenetila ZDA

21. maj 2017 ob 09:58

Washington, Peking - MMC RTV SLO

Kitajska vlada je med letoma 2010 in 2012 ubila ali zaprla do 20 ovaduhov ameriške obveščevalne agencije Cia, s čimer je za več let škodovala ameriškemu vohunjenju na Kitajskem.

BBC navaja poročanje časnika New York Times, da ni znano, ali je Kitajska vdrla v Ciino komunikacijo ali so bili ovaduhi malomarni in se pustili odkriti ali pa jim je nekdo izdal podatke o virih. Po poročanju časnika so ameriški uradniki, na katere se New York Times sklicuje, dejali, da je bil en ovaduh ustreljen na dvorišču vladnega poslopja kot opozorilo ostalim.

Cia uradno ni komentirala poročanja časnika. New York Times pa je govoril s štirimi nekdanjimi uslužbenci Cie, ki so dejali, da so viri, ki so bili globoko v kitajski vladni birokraciji, začeli usihati leta 2010, ovaduhi pa so začeli izginjati v začetku leta 2011.

Dogajanje sta začeli skupaj preiskovati Cia in Zvezni preiskovalni urad FBI. Preiskava se je po poročanju New York Timesa osredotočila na nekdanjega Ciinega operativca, ki zdaj živi v drugi azijski državi, a ni bilo dovolj dokazov za aretacijo.

Aretacije, hekerski vdori

Leta 2012 je bil zaradi sumov vohunjenja za ZDA aretiran uslužbenec kitajskega ministrstva za varnost. Dejal je, da so ga zvabili v Cio. Leta 2015 pa je Cia umaknila svoje osebje z ameriškega veleposlaništva v Pekingu, potem ko so zaradi hekerskega vdora, ki naj bi ga izvedle kitajske oblasti, ušli podatki o več milijonih ameriških zveznih uslužbencih.

Izginotje tako velikega števila ovaduhov je prizadelo mrežo, ki se jo je vzpostavljalo leta, poroča New York Times. Do leta 2013 pa naj kitajska vlada ne bi bila več sposobna identificirati ameriških ovaduhov in Cia je spet začela obnavljati svojo mrežo.

B. V.