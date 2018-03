Kitajska napovedala za tri milijarde dolarjev carin na ameriške izdelke

Ameriške carine na uvoz jekla in aluminija začele veljati

23. marec 2018 ob 07:32

Peking/Washington - MMC RTV SLO, STA

Kitajska je le nekaj ur zatem, ko ji je ameriški predsednik Donald Trump naložil za 50 milijard dolarjev carin in so začele veljati carinske dajatve na uvoz kitajskega jekla in aluminija v ZDA, napovedala protiukrepe - dodatne carine na 128 ameriških izdelkov, vredne tri milijarde dolarjev.

Ob tem so v Pekingu pozvali Trumpovo administracijo, naj se odreče napovedanim ukrepom, in sporočili, "da se je Kitajska ne boji, da ne bo bežala pred trgovinsko vojno in se bo do zadnjega borila za obrambo svojih legitimnih interesov", je poročal sodelavec RTV Slovenija iz Pekinga Uroš Lipušček. Kot je dodal, so v Pekingu takoj zjutraj pokazali zobe in na uvoz 128 ameriških proizvodov napovedali uvedbo 15-25-odstotnih carin.

Carine na svinjino, vino, sadje, oreščke, ...

To je neposredni odgovor na uvedbo 25-odstotnih carin na kitajsko jeklo in 15-odstotnih carin na aluminij v ZDA, ki so začele veljati danes. Vrednost trenutnih kitajskih ukrepov je približno enaka povečanju ameriških carin na kitajsko jeklo in aluminij. Med ocarinjenimi ameriškimi izdelki, namenjenimi za kitajski trg, naj bi bila med drugimi svinjina, vino, sadje, oreščki in nerjaveče jeklene cevi, poroča BBC. Ob tem namerava Peking proti ZDA sprožiti pravne postopke pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO).

EU čaka potrditev Washingtona, da je izvzet iz carin

Danes so začele veljati carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je pred dvema tednoma z utemeljitvijo zaščite nacionalne varnosti določil predsednik Trump. Uvodoma je Washington iz ukrepa izvzel Kanado in Mehiko, v četrtek pa je trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer v senatu mimogrede omenil, da so izvzeli tudi Evropsko unijo, Argentino, Avstralijo, Brazilijo in Južno Korejo. A voditelji Evropske unije, ki so zbrani v Bruslju, še čakajo na potrditev, da je Unija res izvzeta iz novih ameriških carin, saj pričakujejo uradno Trumpovo potrditev.

Trumpova napoved 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih carin na uvoz aluminija je razburila vse, ki to blago izvažajo v ZDA, pretresla finančne trge in obudila strahove pred trgovinskimi vojnami, ki bi po prepričanju ekonomistov škodile vsem vpletenim. Le Trump in nekaj njegovih svetovalcev ostajajo prepričani, je tak scenarij lahko dober za ZDA. Največ razburjenja in groženj s povračilnimi ukrepi je bilo na Kitajskem.

ZDa želijo omejiti uvoz kitajskih visokotehnoloških izdelkov

Kot dodaja Lipušček, bo Trumpova administracija v naslednjih 45 dneh določila, za katere izmed približno 1.300 kitajskih proizvodov bodo na ameriškem tržišču uvedli dodatne, bistveno višje carine. Z napovedanimi ukrepi bo poskušala Trumpova administracija, v kateri so zmagali t. i. jastrebi, omejiti predvsem uvoz kitajskih visokotehnoloških izdelkov v okviru programa "Made in China 2025". V to skupino sodi deset vrst visokotehnoloških proizvodov, v katerih naj bi Kitajska v naslednjih sedmih letih postala vodilna svetovna proizvajalka. Nobenega dvoma zato ni, da so najnovejši ameriški ukrepi namenjeni predvsem zaustavitvi hitre kitajske tehnološke rasti, ki naj bi bila po mnenju Američanov rezultat kraje intelektualne lastnine in prisilnega prenosa tujih tehnologij.

Predsednik kitajske vlade Li Kečjang je pred nekaj dnevi izrazil prepričanje, da v morebitno trgovinski vojni ne bo zmagovalcev. Peking je zato, da bi omehčal Trumpa, napovedal odpravo večine omejitev tujih investicij in večjo odprtost kitajskega tržišča, vendar te obljube, ki jih Kitajska daje že nekaj let, očitno niso zalegle. V roku dveh mesecev bodo v Washingtonu namreč uvedli tudi ukrepe za omejitev kitajskih investicij v ZDA.

Med kitajskimi protiukrepi omenjajo bistveno omejitev uvoza soje iz ZDA, kar bo prizadelo predvsem tista območja, kjer je največ Trumpovih privržencev, ter bistveno zmanjšanje nakupa Boeingovih potniških letal. Kitajski mediji sicer ocenjujejo, da je prag bolečine, ki so ga sposobni zdržati Kitajci, bistveno višji od ameriškega praga, končuje Lipušček.

