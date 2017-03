Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kitajski protikorupcijski organi delujejo s polno močjo. Foto: EPA Džov se je znašel v nemilosti vrha kitajske komunistične stranke, v kateri je bil predtem desetletje med najpomembnejšimi voditelji. Foto: EPA Sorodne novice Kitajska kaznuje podkupljive uradnike in utrjuje moč predsednika Šija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajska ne odstopa od ostrega boja proti korupciji

V štirih letih zaradi korupcije kaznovanih več kot milijon javnih uradnikov

12. marec 2017 ob 11:03

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Kitajska sodišča so lani obravnavala za tretjino več primerov, povezanih s korupcijo, po napovedih glavnega tožilca Caa Džjanminga pa bodo oblasti nadaljevale oster boj proti globoko zakoreninjeni korupciji.

Ko je pred štirimi leti kitajski predsednik Ši Džinping nastopil svojo funkcijo, je napovedal ostro vojno proti korupciji in posvaril, tako kot so že drugi pred njim, da se je korupcija že tako razrasla, da bi lahko ogrozila vladanje komunistične stranke. Od tedaj so oblasti zaradi korupcije in zlorabe položaja zaprle že na stotine vidnih članov oblasti, med njimi tudi nekoč zelo vplivnega nekdanjega notranjega ministra in člana politbiroja Džova Jongkanga. Zaradi korupcije je bilo od leta 2013 kaznovanih tudi več kot milijon zaposlenih v državni upravi, so pokazale lani objavljene statistike.

V letnem poročilu je predsednik kitajskega ljudskega vrhovnega sodišča Džov Čjang dejal, da so kitajska sodišča lani obravnavala 45.000 primerov, povezanih s korupcijo, v katere je bilo vpleteno 63.000 ljudi. Pri tem ni navedel, koliko od njih je bilo tudi obsojenih. Glede na leto prej objavljene podatke se je število obravnavanih primerov povečalo za približno tretjino.

Glavni tožilec Cao Džjanming je v poročilu o svojem delu zapisal, da protikorupcijska prizadevanja "nikakor ne bodo oslabila. Politika ničelne tolerance do korupcije se gotovo ne bo spremenila."

Tako predsednik vrhovnega sodišča kot glavni tožilec sta napovedala tudi stopnjevanje pritiska na separatiste, ekstremiste in teroriste, pri čemer pa nista razkrila, koliko ljudi je zaradi tega končalo za zapahi lani. Leta 2015 so kitajska sodišča zaradi škodovanja nacionalni varnosti, med drugim tudi zaradi sodelovanja v terorističnih in odcepitvenih dejavnostih, obsodila več kot 1.400 ljudi.

K. T.