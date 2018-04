Kitajska z novimi carinami meri na ameriška letala, avtomobile in sojo

Trump: "Nismo v trgovinski vojni s Kitajsko"

5. april 2018 ob 10:28

Washington/Peking - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kitajska se je na nov ameriški predlog dodatno ocarinjenega kitajskega blaga odzvala s seznamom 106 ameriških izdelkov, ki bodo s 25-odstotno stopnjo ocarinjeni na Kitajskem, če bo Washington uveljavil ukrep.

Uresničitev napovedi iz Pekinga bi najbolj prizadela ameriške pridelovalce soje, ki več kot polovico pridelka izvozijo prav na Kitajsko, proizvajalca vozil General Motors, ki tam proda več tovornjakov kot v ZDA, in ameriške proizvajalce majhnih letal. Skupna vrednost dodatno ocarinjenega ameriškega blaga je 50 milijard dolarjev.

Peking se je s seznamom odzval le nekaj ur za tem, ko so ZDA objavile svoj načrt uvedbe carin na kitajsko blago zaradi domnevnih kršitev pravic intelektualne lastnine in kraj tehnologije. Carine za kitajsko blago bi lahko zaživele maja.

Največji svetovni gospodarstvi sta se zapletli v retorične spopade in grožnje, ki bi lahko prerasle v pravo trgovinsko vojno. Dogajanje pretresa tudi svetovne finančne trge.

"Kitajske ni mogoče spraviti na kolena"

Predstavnik kitajskega ministrstva Geng Šuang je zagotovil, da je Kitajska še naprej odprta za pogovore, a so ZDA "znova in znova izpustile priložnost za pogajanja in posvetovanja". "Kakršni koli poskus Kitajsko spraviti na kolena z grožnjami in ustrahovanjem ne bo nikoli uspel," je dodal.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je na svoj seznam uvrstilo 106 izdelkov, vključno s kemičnimi dobrinami, zamrznjeno govedino in viskijem, ki naj bi bili ocarinjeni 25-odstotno. Dneva implementacije Peking ni napovedal.

ZDA in Kitajska so lani ustvarile za 580 milijard dolarjev menjave, zdaj pa dobri šestini tega grozijo visoke carine. Peking je sicer zaradi potez ZDA napovedal tudi postopek pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

Peking je že v ponedeljek uvedel dajatve na okoli tri milijarde dolarjev vreden ameriški uvoz, med drugim uvoz svinjine, vina in sadja. To je bil povračilni ukrep za ameriško uvedbo carin na jeklo in aluminij ter znak, da se Kitajska ne bo pustila stisniti v kot.

Trump: "Imamo 500 milijard dolarjev primanjkljaja s Kitajsko"

Trump je poudaril, da ZDA niso v trgovinski vojni s Kitajsko. "Nismo v trgovinski vojni s Kitajsko, to vojno smo izgubili pred dolgimi leti zaradi neumnih ali nesposobnih ljudi, ki so zastopali ZDA," je zapisal na Twitterju. Dodal je še: "Zdaj imamo za 500 milijard dolarjev trgovinskega primanjkljaja letno in še za dodatnih 300 milijard dolarjev kraje intelektualne lastnine. Ne moremo dovoliti, da se to nadaljuje!"

ZDA so na seznam kitajskega blaga, ki bi bilo lahko v prihodnje ob uvozu v ZDA dodatno ocarinjeno, uvrstile elektronske naprave, dele za letala, satelite, zdravila, stroje in druge dobrine v skupni vrednosti 50 milijard dolarjev.

A. P. J.