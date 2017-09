Kitajska zaostrila odnos do Severne Koreje. Zaznan nov potres z neznanim vzrokom.

Udarec za prihodke in dobavo energenta

23. september 2017 ob 08:41

23. september 2017 ob 12:29

Peking

Kitajska je omejila dobavo nafte Severni Koreji, ustavila pa bo tudi uvoz tekstilnih izdelkov iz te države, kar bo močno skrčilo prihodke Pjongjanga. Medtem so v Severni Koreji zaznali nov potres, ki bi ga lahko povzročil tudi nov jedrski preizkus.

Kitajski izvoz nafte je za Severno Korejo izjemno pomemben. Ostrejši ukrepi po poročanju BBC-ja Pekinga sledijo zadnjemu severnokorejskemu jedrskemu preizkusu ta mesec, ki je povzročil nove sankcije ZN-a. Te se nanašajo tudi na področji tekstila in nafte.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je sporočilo, da se bodo omejitve za naftne proizvode začele s prvim oktobrom, omejitve za utekočinjen zemeljski plin pa so že začele veljati. V Severno Korejo bo v skladu z resolucijo ZN-a dovoljen izvoz omejene količine.

Ni sicer znano, kolikšen je obseg trgovine med dvema državama in za koliko ga bodo zmanjšale nove omejitve. Izvoz tekstilnih izdelkov je drugi največji izvoz Severne Koreje, kitajska prepoved pa naj bi Pjongjang stala več kot 700 milijonov dolarjev na leto.

Odvisni od uvožene nafte

Kitajska in Rusija sta sprva nasprotovali predlogu ZDA, da se povsem prepove izvoz nafte v Severno Korejo, a sta pozneje privolili v milejšo obliko. Severna Koreja proizvaja zelo malo energentov, a nekaj naftnih proizvodov rafinira iz uvožene surove nafte, na katero pa se nova prepoved ne nanaša.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da so cene goriva v Pjongjangu v zadnjih dveh mesecih narasle za okoli 20 odstotkov.

Severna Koreja sicer tudi koplje premog, Kitajski ga je leta 2016 prodala za 1,2 milijarde dolarjev. A Peking je letos že močno omejil uvoz severnokorejskega premoga.

Potres ali nova eksplozija?

Kitajski seizmologi so v soboto zaznali potres z močjo 3,4 v Severni Koreji, kar sproža strah, da je ta država izvedla nov jedrski preizkus. Potres je bil zaznan na površju zemlje, so po poročanju Reutersa sporočili iz Kitajske. Prejšnji potresi v Severni Koreji so kazali na jedrske preizkuse. Zadnji je bil izveden ta mesec.

Potres je bil zaznan v provinci Severni Hamgjong, kjer je jedrsko območje Pungjeri, je sporočila južnokorejska meteorološka agencija. Po njenih prvotnih podatkih gre za sicer za naravni potres, saj niso zaznali nobenih zvočnih valov, značilnih za potrese, ki jih povzroči človek.

Kitajska tiskovna agencija Šinhua pa je poročala, da je bil epicenter potresa približno na istem mestu kot potres 3. septembra z močjo 6,3, za katerega se je izkazalo, da ga je povzročil šesti in največji jedrski preizkus Severne Koreje.

Ostra retorika

Retorika med Severno Korejo in ZDA medtem postaja vse bolj sovražna. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ameriškega predsednika Donalda Trumpa po njegovih grožnjah s "popolnim uničenjem" Severne Koreje označil za "neuravnovešenega" ter "starega in senilnega", Trump pa je Kima opisal kot "norca". K umiritvi retorike sta pozvali tako Rusija kot Kitajska.

V soboto bo pred Generalno skupščino ZN-a govoril severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho, še poroča BBC.

B. V.