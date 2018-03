Kitajska zaradi napovedanih carin svari ZDA pred trgovinsko vojno

EU računa, da bo na seznamu izjem

22. marec 2018 ob 15:29

Washington,Bruselj,Peking - MMC RTV SLO, STA

V pričakovanju uvedbe novih carin na uvoz kitajskih proizvodov v ZDA Kitajska svari pred trgovinsko vojno. Dnevnik China Daily poziva svet, naj se zoperstavi Washingtonu.

"Ker ZDA očitno ne bodo popravile svoje usmeritve, naj druge države prenehajo upati, da jim bodo prihranjeni protekcionistični streli (s strani ZDA)," piše.

Iz Bele hiše so pred tem sporočili, da bo ameriški predsednik Donald Trump danes napovedal ukrepe proti kitajski "gospodarski agresiji". Po poročanju ameriških medijev naj bi s carinami obremenili blago iz Kitajske v vrednosti do 60 milijard dolarjev.

Neodvisno od tega so ZDA pred dvema tednoma že napovedale carine na uvoz jekla in aluminija iz številnih držav, ki pa Kitajske ne bi pretirano prizadele, saj od tam prihaja manj kot dva odstotka vsega uvoženega jekla. Veljati naj bi začele ta petek. "Preostanek sveta mora stopiti skupaj, da bi preprečili trgovinsko vojno," še piše kitajski časnik, ki je blizu komunistični partiji.

Povračilne carine na sojo?

Opazovalcem se zdi precej verjetno, da bo Kitajska v odgovor na ameriško ravnanje uvedla carine na kmetijske proizvode iz ZDA, denimo sojo. To bi prizadelo predvsem kmete, med katerimi je veliko Trumpovih podpornikov. Kitajci bi lahko vzeli pod drobnogled tudi ameriškega proizvajalca letal Boeing in v bodoče več letal naročali pri evropskem tekmecu Airbusu.

"Kitajska ne bo mirno gledala, kako se kršijo njene legitimne pravice in interesi," poudarjajo v Pekingu. Po njihovem bi se ZDA morale vzdržati ukrepov, ki bodo na koncu le škodovali obema državama. Namesto tega bi morali težave reševati v "konstruktivnem dialogu".

Kitajski premier Li Keqiang meni, da iz trgovinske vojne ne bo nihče izšel kot zmagovalec, zato upa, da bo Washington ravnal "premišljeno".

EU upa na izvzetje iz carin na jeklo

Medtem je evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström po dvodnevnih pogovorih v Washingtonu z ameriškim ministrom za trgovino Wilburjem Rossom in trgovinskim predstavnikom Robertom Lighthizerjem izrazila upanje, da bo EU kot celota izvzeta iz dodatnih ameriških carin na jeklo in aluminij. "Pričakujemo, da se bomo znašli na Trumpovem seznamu za izjeme," je dejala.

Z Rossom sta v skupni izjavi sporočila, da so se dogovorili za takojšnjo sprožitev procesa pogovorov s Trumpom o trgovinskih vprašanjih v skupnem interesu, vključno z jeklom in aluminijem, s ciljem čimprejšnje opredelitve vzajemno sprejemljivega izida.

Tudi voditelji članic EU-ja bodo danes v Bruslju razpravljali o trgovinskem sporu z ZDA. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je bil na predvečer vrha previdno optimističen. Vse bo jasno danes, je napovedal Tusk in menil, da bo komisarka za trgovino v Washingtonu učinkovitejša, kot se je pričakovalo pred nekaj dnevi.

Dodatne carine naj bi začele veljati v petek za vse, razen za Mehiko in Kanado. V Bruslju zatrjujejo, da evropski izvoz ni varnostna grožnja za ZDA, in želijo izvzetje tudi za celotno unijo. Tusk svari pred negativnim vplivom ameriškega protekcionizma na ves svet ter poziva k ubranitvi multilateralizma in h globalni rešitvi za problem presežnih zmogljivosti.

Načrtovane ameriške carine bi po neuradnih informacijah prizadele tudi velik delež slovenskega izvoza jekla in aluminija. Slovenija, ki jo bo na vrhu zastopal premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, se zavzema za umirjen, premišljen in dobro odmerjen odziv.

K. S.