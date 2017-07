Kitajska zavrača kritike na račun svoje obravnave Ljuja Šjaoboja

Leta 2010 je prejel Nobelovo nagrado

14. julij 2017 ob 10:22

Peking - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je v četrtek zaradi raka umrl kitajski oporečnik in Nobelov nagrajenec Lju Šjaobo, so tuje države in organizacije kritizirale Peking, ta pa kritike zavrača.

Kot je podarilo kitajsko zunanje ministrstvo, gre za kitajske notranje zadeve in ni primerno, da tuje države podajajo "neprimerne izjave". "Kitajska je pravna država," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Geng Šuang. "Pozivamo države, naj spoštujejo suverenost kitajskega pravosodja," je sporočil dan po smrti 61-letnega Ljuja. Ta je v bolnišnici na severovzhodu države umrl nekaj tednov po začetku zdravljenja zaradi raka na jetrih v zadnjem stadiju.

Tja so ga premestili iz zapora, kjer je prestajal 11-letno zaporno kazen, na katero so ga zaradi "prevratnih dejavnosti proti državi" obsodili leta 2009. Med drugim je sooblikoval peticijo, ki je leta 2008 pozvala k zaščiti temeljnih človekovih pravic in reformi kitajskega političnega sistema.

Zaradi njegove smrti so tuje vlade in organizacije kritizirale kitajske oblasti, ki niso hotele uslišati pozivov Ljuja in njegove žene Lju Šja, naj mu dovolijo odhod na zdravljenje v tujino.

Rak, ki ga je težko diagnosticirati

Vodja bolnišničnega oddelka, na katerem so zdravili Ljuja, je dejal, da je Lju trpel za obliko raka, ki jo je "zelo težko diagnosticirati v zgodnji fazi". Umrl je približno mesec dni po diagnozi, je pojasnil. Umrl naj bi mirno, obkrožen z ženo in sorodniki, njegove zadnje besede ženi pa so bile: "Živi dobro."

Zunanje ministrstvo je še zatrdilo, da so kitajske zdravstvene ustanove v povezavi z zdravljenjem Ljuja naredile vse, kar je bilo mogoče, poročanje kitajske tiskovne agencije Šinhua povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Kitajski mediji večinoma prezrli smrt

Medtem ko kitajski mediji niso omenjali smrti oporečnika, je dnevnik Global Times v današnjem uvodniku naredil izjemo in zapisal, da so "tuje sile" izrabile Ljujevo bolezen "kot orodje za izboljšavo svoje podobe in demonizacijo Kitajske". Menijo, da gre za "žrtev, ki jo je zapeljal Zahod". "S podelitvijo Nobelove nagrade je Zahod ugrabil Ljuja," so zapisali v časopisu.

Nobelovo nagrado za mir so mu dodelili leta 2010 za njegova prizadevanja za človekove pravice na Kitajskem. Na podelitvi nagrad v Oslu je njegov stol ostal prazen.

B. V.