Kitajske oblasti zbirajo DNK-vzorce vseh prebivalcev Sinkianga

Večinski prebivalci so muslimanski Ujguri

13. december 2017 ob 20:04

Peking - MMC RTV SLO

Kitajske oblasti jemljejo DNK-vzorce, prstne odtise, krvne vzorce in druge biometrične podatke vseh prebivalcev avtonomne pokrajine Sinkiang na skrajnem zahodu države, kjer živijo pripadniki muslimanske manjšine Ujgurov.

Oblasti gradijo podatkovno bazo vseh prebivalcev, starih od 12 do 65 let, kar še krepi vzdušje "zapora na prostem", kot nekateri strokovnjaki označujejo Sinkiang, kjer živi več kot 11 milijonov Ujgurov in kjer občasno izbruhne nasilje.

Zbrane podatke lahko uporabijo za "nadzor oseb na podlagi etničnega rodu, veroizpovedi, mnenja ali druge človeške svoboščine, kot je svoboda govora," navaja organizacija Human Rights Watch. Del odvzemanja vzorcev poteka prek državnega programa sistematskih pregledov in ni jasno, ali se pacienti zavedajo, da je pregled namenjen tudi posredovanju biometričnih podatkov policiji.

Čeprav so sistematski pregledi uradno prostovoljni, pa prebivalci poročajo, da so od njih zahtevali, da se jih udeležijo. Članek v lokalnem časniku je oblasti spodbujal, naj "napnejo vse moči, da prebivalce prepričajo, da dopustijo preglede". Po navedbah tiskovne agencije Šinhua je preglede pod krilatico "Sistematski pregledi za vse" letos prestalo skoraj 19 milijonov ljudi.

Pri tistih prebivalcih, označenih kot "fokusna skupina" (evfemizem za tiste, ki jih ima vlada za nevarne), bodo podatke zbrali ne glede na starost.

"Obvezno zbiranje biometričnih podatkov celotne populacije je huda kršitev mednarodnih standardov človekovih pravic," je povedala Sophie Richardson, direktorica HRW-ja za Kitajsko. "Še bolj skrb vzbujajoče pa je, če to poteka nedovoljeno, pod krinko brezplačnega zdravstvenega programa. Oblasti Sinkianga bi morale svoj projekt sistematskih pregledov preimenovati v "Kršitev zasebnosti za vse", saj se zdi, da obveščanje in resnična izbira nista del teh programov."

Cilj: Socialna stabilnost

Lokalne oblasti trdijo, da je cilj sheme izboljšati politike, namenjene zmanjšanju revščine. Cilj naj bi bil tudi "socialna stabilnost" - termin, ki ga uporabljajo za opis zatrtja vladnih kritikov.

Za potrebe gradnje orjaške podatkovne baze in zbiranja biometričnih podatkov 11 milijonov prebivalcev je policija v Sinkiangu kupila DNK-bralnike od ameriškega podjetja Thermo Fisher Scientific, ki prodaje ni želelo komentirati, je pa sporočilo, da pričakujejo od vseh strank, da bodo ravnale "v skladu s primernimi predpisi in najboljšimi praksami".

Zbiranje biometričnih podatkov se nanaša tudi na ljudi iz Sinkianga, ki so se preselili v druge dele Kitajske, kjer bodo zdaj morali na odvzem lokalno, navaja Guardian. Sinkiang je eden najostrejše nadziranih delov Kitajske, Ujguri pa so zadnja leta pod intenzivnim drobnogledom oblasti. Povsem običajen je tako pogled na do zob oborožene vojake na ulicah, oblasti pa redno prirejajo množična zborovanja za krepitev svoje podpore v boju proti islamskim skrajnežem, ki jih Peking krivi za niz napadov na vladne predstavnike in civiliste.

Pritiski Kitajske

A skupine za varstvo človekovih pravic pravijo, da večina nasilja izvira iz omejitev religije, kulture, jezika in svobode govora, pa tudi iz pomanjkanja gospodarskih priložnosti v obubožani pokrajini. Ujguri se tako pogosto pritožujejo, da so vsa višje plačana delovna mesta rezervirana za hanske (kitajske) priseljence.

Ujguri, turško ljudstvo muslimanske vere, namreč Hane dojemajo kot vsiljivce, ki so zasedli njihovo domovino, v kateri so zaradi priseljevanja v zadnjih desetletjih postali manjšina. Ujguri so že več desetletij pod močnim pritiskom Kitajske, ki na pretežno puščavsko ozemlje s številnimi naravnimi bogastvi načrtno naseljuje etnične Kitajce (Hane). V zadnjih letih se je konflikt močno zaostril, pri čemer je vse več oboroženih incidentov.

Ujguri zdaj po uradnih številkah predstavljajo 45 odstotkov prebivalstva Sinkjanga, medtem ko Hani predstavljajo že 40 odstotkov prebivalstva, preostali delež pa predstavljajo večinoma Tibetanci, ki živijo na jugu pokrajine, ki tam meji na Tibet.

K. S.