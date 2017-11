"Kitajske sanje" - tri leta zapora za nespoštovanje himne

Avtonomni regiji Hongkong in Macau opozarjata pred omejevanjem svoboščin

5. november 2017 ob 19:23

Hongkong - MMC RTV SLO

Kitajski predsednik Ši Džinping je v sklopu načrta "Kitajske sanje" uvedel strogo domoljubno zakonodajo zoper nespoštovanje države in državnih simbolov. V Hongkongu in Macau opozarjajo, da zakonodajo omejuje osebne svoboščine.

Nespoštovanje državne himne je po novem zločin, ki se kaznuje z do tremi leti zaporne kazni. Med resno nespoštovanje himne sodi denimo predelava besedila ali izžvižgavanje oziroma izražanje neodobravanja himne. Prav tako bodo ljudje po novem morali vstati, kadar se bo predvajala himna, kar bo veljalo tudi za neuradne dogodke, kot so recimo konjske dirke v hongkonškem Jockey Clubu. Ljudje, ki bodo med predvajanjem himne hodili po ulici, se bodo morali ustaviti, poroča Guardian.

Avtonomni pokrajini Hongkong in Macau imata sicer svoja ločena pravosodna sistema, vendar dobiva Peking z umeščanjem svojih podpornikov na vplivna politična mesta v regijah vse več vpliva, tudi na zakonodajo obeh pokrajin. Za nespoštovanje državne zastave in grba je bila na Kitajskem že v predhodni zakonodaji predvidena kazen 15 dni zapora, po sprejemu nove zakonodaje pa so s posebnim odlokom ta ukrep prenesli tudi v zakonodaji Hongkonga in Macaua.

Aktivisti na športnih dogodkih izžvižgavajo himno

Hongkonški demokratični aktivisti opozarjajo, da bo zakonodaja spodkopala svobodo govora in onemogočala protivladne proteste in shode. Aktivistično gibanje v Hongkongu je sicer po aretacijah več vidnih članov letos doživelo že več neuspehov. Aktivisti sicer že vse od leta 2014 na nekaterih športnih dogodkih med igranjem kitajske himne zaradi naraščajočega vpliva Kitajske v regiji protestno izražajo klice neodobravanja. BBC poroča, da se je to zgodilo na nogometni kvalifikacijski tekmi Hongkonga leta 2015 proti Katarju, nazadnje pa so navijači himno izžvižgali letos oktobra na kvalifikacijski tekmi proti Maleziji ter prijateljski tekmi proti Laosu.

Kitajska do leta 2049 med najrazvitejšimi državami

Kitajski parlament je v soboto potrdil že predtem napovedane stroge domoljubne zakonodaje Šija Džinpinga, katerega premislek o socializmu s kitajskimi značilnostmi za novo dobo so na oktobrskem partijskem kongresu zapisali v partijski statut, voditelju pa odobrili nov petletni mandat. Ambiciozen projekt "Kitajske sanje" namerava po Šijevih besedah Kitajsko do leta 2049 izstreliti med najrazvitejše države na svetu.

J. R.