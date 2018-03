Kitajski narodni kongres odpravil omejitve števila predsedniških mandatov

Ši ob bok Mau

11. marec 2018 ob 09:41

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Kitajski narodni kongres je sprejel ustavni amandma, ki odpravlja omejitve števila predsedniških mandatov, kar predsedniku Ši Džinpingu omogoča, da ostane na položaju za nedoločen čas.

Vladajoča Komunistična stranka je dopolnilo predlagala prejšnji mesec, ni pa bil dvoma o tem, ali ga bo kongres tudi potrdil. Med 2.964 delegati sta bila proti le dva, trije so se vzdržali. Teoretično je sicer kongres najpomembnejše zakonodajno telo na Kitajskem, podoben parlamentom v drugih državah, dejansko pa ni še nikoli glasoval proti Komunistični stranki.

Šiju bi se sicer drugi mandat končal leta 2023. Kitajska je omejitev dveh mandatov uvedla v devetdesetih letih. Ši v nasprotju s tradicijo na oktobrskem kongresu stranke ni predstavil potencialnega naslednika, poroča BBC. Namesto tega je okrepil svojo moč, saj je stranka njegovo ime in politično ideologijo vpisala v strankarsko ustavo, s čimer ga je postavila ob bok ustanovitelju stranke Mao Cetunga.

Medtem ko je bilo nekaj javnega nasprotovanja spremembi ustave, so jo državni mediji predstavljali kot nujno potrebno reformo.

Kot poroča BBC, je Ši kmalu po prihodu na položaj leta 2012 utrdil svojo moč, Kitajsko pa okrepil na položaju regionalne velesile. Bojeval se je tudi proti korupciji in kaznoval več kot milijon članov stranke, kar mu je povečalo priljubljenost. Obenem pa je Kitajska omejevala svoboščine in povečevala program nadziranja in cenzuriranja.

B. V.