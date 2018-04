Kitajski obisk v Tokiu in Pjongjangu za krepitev odnosov in razoroževanje

Kitajska in Japonska načrtujeta veliko zasedanje

15. april 2018 ob 18:40

Peking/Tokio/Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je sprejel visokega predstavnika kitajske komunistične partije Song Taa, kitajski zunanji minister Vang Ji pa je na uradnem obisku na Japonskem, kjer so potekali pogovori tudi o Severni Koreji.

Kim in Song, ki se je v prestolnici Pjongjang udeležil pomladanskega festivala umetnosti, naj bi na srečanju razpravljala o "temeljnih pogledih na teme skupnega interesa" in o mednarodnih razmerah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Veliki vodja je dejal, da bo nadaljeval prijateljske odnose med državama in jih nadgradil v skladu z zahtevami novega obdobja," je zapisala severnokorejska tiskovna agencija KCNA in ob tem poudarila, da v prihodnje pričakujejo še več sodelovanja med Pekingom in Pjongjangom.

Kitajska velja za edino severnokorejsko zaveznico, njuni prijateljski odnosi pa segajo v čase korejske vojne (1950-53). Odnosi so se poslabšali zaradi kitajske odobritve sankcij, ki jih je zaradi severnokorejskega jedrskega programa zoper to azijsko državo uvedel Varnostni svet Združenih narodov.

Kim je sicer 26. marca obiskal Peking in se sešel s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, kar je bil prvi Kimov obisk v tujini, odkar je po smrti svojega očeta Kim Džong Ila leta 2011 prevzel oblast v Severni Koreji.

Severnokorejski voditelj se sicer namerava še ta mesec sestati z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom, v prihajajočih tednih pa tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Kitajski in japonski minister za vrhunsko srečanje

Kitajski zunanji minister Vang je medtem na uradnem obisku na Japonskem, ki je potekal ob diplomatskih sporih med državama glede Severne Koreje.

Vang se je sešel z japonskim kolegom Tarom Konom, s katerim sta po navedbah japonskih oblasti razpravljala tako o gospodarskih odnosih kot o ozemeljskih sporih v Vzhodnokitajskem morju in načinu prepričevanja Severne Koreje, da opusti svoj jedrski program.

Kot je dejal Kono, sta se dogovorila, da bo Japonska gostila vrhunsko zasedanje, katerega naj bi se udeležili japonski premier Šinzo Abe, kitajski premier Li Kečjang in južnokorejski predsednik Mun. Oba upata, da bo temu sledilo tudi srečanje med Abejem in Šijem.

"Dogovorila sva se o popolnem izboljšanju dvostranskih odnosov med državama z obojestranskim srečanjem voditeljev. Prvi korak bi bil obisk premierja Lija na srečanju na vrhu na Japonskem," je dejal Kono, ki je januarja letos postal prvi japonski minister, ki je v zadnjih dveh letih obiskal Kitajsko.

Ob tem je sicer posvaril, da izboljšanje odnosov med državama ni mogoče brez stabilnosti v Vzhodnokitajskem morju. "Strinjala sva se, da mora biti to morje miru, sodelovanja in prijateljstva," je dodal.

Cilj jedrska razorožitev Severne Koreje

Pogovor med obema predstavnikoma je potekal tudi o Severni Koreji. "Imela sva podroben pogovor o Severni Koreji glede na zdajšnje razmere," je dejal Kono. Tokio namreč želi ohraniti vlogo pri mednarodnih prizadevanjih v povezavi s severnokorejskim režimom. "Strinjala sva se, da bosta državi nadaljevali sodelovanje pri implementaciji resolucij Varnostnega sveta ZN-a, katerih cilj je jedrska razorožitev Severne Koreje," je sklenil Kono.

J. R.