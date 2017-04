Kitajski predsednik pozval Trumpa k zadržanosti glede Severne Koreje

Ameriška letalonosilka vse bliže Korejskemu polotoku

24. april 2017 ob 08:56

Peking/Washington/Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Kitajski predsednik Ši Džinping je v telefonskem pogovoru ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu izrazil upanje, da se bodo pri vprašanju Severne Koreje brzdale vse strani. Enak poziv je naslovil tudi na Pjongjang.

"Upam, da bosta obe strani ostali zadržani in se izognili dejanjem, ki bi okrepila napetosti na Korejskem polotoku," je dejal Ši in dodal, da Kitajska nasprotuje vsem dejanjem, ki bi bila v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov. Kitajski predsednik je še izjavil, da je "edina pot do odprave jedrskega orožja na Korejskem polotoku in rešitve severnokorejskega jedrskega programa ta, da vse strani izpolnjujejo svoje obveznosti".

To je bil že drugi pogovor med kitajskim voditeljem in Trumpom po njunem srečanju na Floridi v začetku meseca. Do pogovora je prišlo po okrepljenih grožnjah Severne Koreje, da je pripravljena na napad na ameriško letalonosilko, ki se bliža območju. Prav tako so zelo glasni namigi, da naj bi se v Pjongjangu pripravljali na nov jedrski poskus, tokrat v čast 85. obletnice ustanovitve korejske ljudske vojske, ki bo v torek.

Ob obletnici rojstva svojega zdaj že pokojnega voditelja Kim Il Sunga so pretekli teden izvedli neuspešen raketni poskus.

Zatem se je Trump pogovarjal tudi z japonskim premierjem Šinzom Abejem, ki je njun pogovor označil kot "temeljito izmenjavo mnenj".

Na letališču v Pjongjangu so v petek aretirali ameriškega državljana korejskih korenin Kim Sang Duka, ki je poskušal zapustiti državo. Gre za nekdanjega profesorja na kitajski univerzi za znanost in tehnologijo v prefekturi Janbjan. Moški v poznih 50 letih je v Severni Koreji deloval kot humanitarni delavec. Severnokorejske oblasti razloga za njegovo aretacijo niso sporočile. Kim je eden izmed treh ameriških državljanov, ki so trenutno zaprti v Severni Koreji.



Skupne vaje Japonske in ZDA

Po napovedih ameriškega podpredsednika Mika Pencea v soboto v Sydneyjju naj bi ameriška letalonosilka Carl Vinson v Japonsko morje prispela "v nekaj dneh". Trenutno sodeluje na skupnih vojaških vajah z japonsko mornarico v zahodnem Tihem oceanu. Severna Koreja je sicer v nedeljo zagrozila, da bo potopila omenjeno letalonosilko. "Naše revolucionarne sile so bojno pripravljene samo z enim napadom potopiti ameriško letalonosilko," je v komentarju zapisal časnik severnokorejske vladajoče delavske stranke Rodong Sinmun. Poudarili so, da bo napad pokazal "vojaško moč" Pjongjanga.

Pentagon: Grožnja ameriški varnosti

V zaostrenih razmerah se je oglasil tudi Pentagon, ki je Severno Korejo pozval, naj se "izogne nadaljnji destabilizaciji položaja". "Severno Korejo prosimo, naj se vzdrži provokativnih dejanj in retorike ter da naj potegne strateško potezo in izpolni mednarodne dolžnosti ter se vrne k resnim pogovorom. Nezakoniti severnokorejski orožarski programi predstavljajo jasno in resno grožnjo ameriški nacionalni varnosti," je po poročanju CNN-a izjavil predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva Gary Ross.

A. P. J.