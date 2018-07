Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Vang Džjan je veljal za spretnega podjetnika, ki je HNA popeljal do višav. Foto: Reuters Vang je bil v Bonnieuxu v skupini desetih turistov, med katerimi so bili tudi člani njegove družine. Foto: Reuters Dodaj v

Kitajski tajkun v želji za popolno fotografijo omahnil v smrt

Soustanovitelj HNA-ja je bil v Franciji na dopustu

4. julij 2018 ob 19:47

Nica - MMC RTV SLO

Na jugu Francije je v bizarni nesreči umrl Vang Džjan, soustanovitelj in predsednik kitajskega konglomerata HNA.

57-letni Vang se je med dopustovanjem v Provansi povzpel na nizko zidano ograjo v srednjeveški vasici Bonnieux, da bi se fotografiral z razgledom, ki se je ponujal z nje, a omahnil v smrt od 12 do 15 metrov globoko.

Policija podjetnikove smrti ne obravnava kot sumljive. Vang je bil sicer v Bonnieuxu v skupini desetih turistov, na ograjo pa se je povzpel, da bi ga člani njegove družine lahko fotografirali.



Pod Vangovo taktirko je leta 2000 ustanovljeno podjetje HNA zraslo v eno izmed največjih na svetu, ki ima pod svojim okriljem številne dejavnosti, od letalstva in turizma do nepremičnin in finančnih družb. Med drugim ima velike deleže v Deutsche Bank, hotelski verigi Hilton in londonskih nepremičninah, zaposluje pa več kot 400.000 ljudi po vsem svetu.

HNA zavit v črnino

Konglomerat HNA, ki ima za vrtoglavih 230 milijard dolarjev sredstev, je trenutno sicer v postopku prodaje dela svojih mednarodnih pridobitev, da bi tako zmanjšal svoj domači dolg, ki se mu je nabral med hitro širitvijo v zadnjih letih.

Podjetje, ki je v znak žalovanja svojo spletno stran obarvalo v sivo, je sporočilo, da so izgubili "izjemno nadarjenega voditelja in vzornika, čigar vizija in vrednote bodo še naprej vzor za vse nas, ki smo imeli to srečo, da smo ga poznali".

Kot poroča BBC, je na Kitajskem Vangova smrt na spletu sprožila kar nekaj teorij zarot, saj je moral HNA ravno prejšnji mesec zanikati navedbe, da je umrl Čen Feng, Vangov partner in soustanovitelj HNA-ja.

K. S.