Petrovec: "Bančni sektor je še vedno v skrb vzbujajočem stanju, toda Italija ima veliko rezerv"

Med svetim letom manj romarjev kot pričakovano

28. marec 2017 ob 12:10,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ena glavnih tem v Italiji te dni je vprašanje migrantov in urejanje njihovega status, bližajo pa se tudi strankarske volitve v vladajoči Demokratski stranki, je v spletni klepetalnici najbolj aktualne teme izpostavil dopisnik RTV Slovenija iz Rima Janko Petrovec.

Po njegovem mnenju je Italija politično glasna država in velikokrat so dejanja medijsko v senci komentarjev k tem dejanjem. "To je velikokrat tudi moja dopisniška dilema: do katere mere povzemati reakcije na neke politične geste." Na vprašanje, ali Vatikan kdaj pritiska nanj glede poročanja, odgovarja, da se mu to še ni zgodilo, "vsaj ne, da bi to zavestno čutil."

Kljub nekaterim črnogledim gospodarskim napovedim v preteklosti zdaj Italija zaznava zmerno gospodarsko rast, ocene za letos so 0,9 odstotka, navaja dopisnik in dodaja, da je bistveno, da državljani niso močno zadolženi in da imajo veliko prihrankov.

Rim je velika metropola in selitev vanjo je tudi njega v nekaterih pogledih presenetila. "Morda najbolj to, da sem pričakoval živahno sklepanje novih znanstev in prijateljstev. Je pač južneje od Slovenije. A Rim je trimilijonsko mesto in kot v drugih metropolah je tudi tukaj sklepanje vezi vezano na interesne skupine. Tako sem nekako za zdaj še kar omejen na novinarske kroge."

K. T.