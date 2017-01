Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 38 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Edvard Žitnik ob kartonastih Trumpu in John Wayne. Foto: Instagram Edvard Žitnik

Edvard Žitnik: "Nisem si izmišljal anket v prid Clintonove, ne Trumpovih škandaloznih izjav"

Prenos inavguracije bo na MMC-ju in 3. programu TV Slovenija

19. januar 2017 ob 12:44,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oči sveta bodo jutri znova uprte v ZDA, kjer bo kot 45. predsednik prisegel Donald Trump. O živahnem političnem dogajanju čez lužo ste klepetali z dopisnikom RTV Slovenija Edvardom Žitnikom.

Priprave na slovesnost v Washingtonu so na vrhuncu. Družina Obama že pakira kovčke v Beli hiši, kamor se bo preselil Trump, dogajanje pa dodatno začinjajo še napovedi številnih Trumpovih nasprotnikov, ki bodo na dan inavguracije, na kateri pričakujejo okoli 900.000 ljudi, protestirali proti novemu predsedniku. Ta je že dal vedeti, da bo vodil drugačno politiko od svojega predhodnika.



Inavguracijo boste lahko v živo spremljali na MMC-ju in TV Sloveniji. S prenosom bomo na MMC TV začeli ob 14.30, televizijski prenos pa se bo začel ob 16.45. Po koncu ob 19. uri bo znova prenos na MMC TV.



Inavguracijo bo spremljalo več tisoč novinarjev, med njimi tudi Žitnik, ki pravi, da je bil zaradi silnih varnostnih ukrepov postopek akreditacij zelo dolgotrajen in zapleten.

RTV-jev dopisnik se je med klepetom tudi branil očitkov, da je bil med poročanjem o volilni bitki pristranski v korist Trumpove demokratske tekmice Hillary Clinton. Žitnik odgovarja: "O volilnih dogodkih v ZDA sem zgolj in samo poročal. Jaz nisem delal volilnih anket, ki so dajale vse po vrsti prednost Clintonovi, prav tako si nisem izmišljal Trumpovih po vseh, političnih in človeških standardih, škandaloznih izjav. To je počela velika večina novinarjev, ne izključujem pa da sem tudi jaz včasih izpadel žrtev izmišljenih novic, ki so se generirale na internetu seveda največkrat na škodo Clintonove!"

V ZDA se je po izvolitvi Trumpa močno povečalo zanimanje za Slovenijo, od koder prihaja njegova soproga Melania. A Žitnik opozarja pred preveliko zanesenostjo. "Slovenija ni najpomembnejša država na svetu, Melania Trump je prva ameriška dama in ne slovenska, pred dvema dnevoma je bila tu v Washingtonu prireditev v njeno čast, ki se je ni udeležila; milsim, da je bilo to za organizatorje več kot jasno sporočilo; ok lahko računamo na večji turistični obisk iz Amerike glede vsega ostalega pa bi svetoval realizem in pragmatizem!"

Vabljeni k branju klepeta v celoti!

K. S.