Kljub očitkom o "kriminalu epskih razsežnosti" hrvaška vlada prestala nezaupnico

V hrvaškem saboru žgoča debata o Agrokorju

10. november 2017 ob 16:07,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 00:34

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA, Reuters

Hrvaška opozicija v saboru je zahtevala odpoklic desnosredinske vlade premierja Andreja Plenkovića zaradi očitkov glede izredne uprave Agrokorja, a ji ni uspelo izglasovati nezaupnice - zanjo je glasovalo 59 poslancev, proti jih je bilo 78.

Opozicija je vladi očitala, da je zakon, t. i. lex Agrokor, ki je na čelo Agrokorja postavil izredno upravo, pripravila v sodelovanju z mrhovinarskimi tujimi skladi. Podpisniki nezaupnice so zahtevali pojasnilo o vseh okoliščinah, ki so do tega privedle. Na koncu je nezaupnico podprlo 59 poslancev v 151-članskem saboru.

Predsednik največje hrvaške opozicijske stranke SDP Davor Bernardić je trenutno dogajanje okrog Agrokorja opisal z besedami "kriminal epskih razsežnosti". Bernardić trdi, da je vlada s svojimi potezami Hrvaško izpostavila finančnim tveganjem, ameriškemu skladu Knighthead Capital Management pa z zaupnimi informacijami omočila prevzem nadzora nad koncernom. Po njegovih besedah so Američani kupili obveznice Agrokorja po srečanju z izrednim pooblaščencem hrvaške vlade za koncern Agrokor Antejem Ramljakom.

Poslanec je zahteval odgovornost vseh vpletenih, ki bodo "Agrokorjeva podjetja razprodajali skoraj zastonj". Premier Plenković mu je odgovarjal, da je vlada v danem trenutku ravnala odgovorno ter rešila državo pred gospodarskim in finančnim cunamijem, je za Radio Slovenija poročala Tanja Borčić Bernard.

Plenković odločitev zagovarja z rekordnim turizmom

Premier Plenković je poudaril, da je vlada z zakonom lex Agrokor rešila skoraj 60 tisoč delovnih mest, turistično sezono, ki ob praznih trgovinah ne bi bila rekordna, Agrokorjeva podjetja pa pred blokado računov in stečajem. Na ta način je po besedah Plenkovića vlada rešila tudi državni proračun pred velikimi stroški.

Razprava sicer poteka ob številnih medsebojnih žaljivkah. Opozicija se zaveda, da ne more zbrati potrebnega števila glasov za odpoklic vlade, bo pa razpravo, ki se bo zavlekla dolgo v noč, izkoristila za vsesplošen obračun z vladajočimi.

J. R., T. K. B.