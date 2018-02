Kljub sprejeti resoluciji VS-ja o premirju se napadi v Vzhodni Guti nadaljujejo

Papež: Ta februar je bil eno izmed najnasilnejših obdobij

25. februar 2018 ob 16:13,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 17:00

New York/Ankara - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Medtem ko sta nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron ruskega predsednika Vladimirja Putina pozvala, naj okrepi pritisk na sirske oblasti, te kljub resoluciji VS-ja nadaljujejo napade v Vzhodni Guti.

Dva od napadov sta bila izvedena na obrobju največjega naselja Duma, podatke Sirskega observatorija za človekove pravice navaja Reuters. V napadih na vzhodna predmestja, ki so bila sicer manj intenzivna kot v preteklih dneh, je v nedeljo umrlo devet ljudi, ranjenih je 41. V obstreljevanju Vzhodne Gute naj bi sicer ta teden umrlo že več kot 500 civilistov, ranjenih je več tisoč.

Iran je v nedeljo sporočil, da bodo sirske provladne sile nadaljevale napade na Vzhodno Guto, ki je eno zadnjih območij, ki ga še nadzorujejo uporniki; od leta 2012 je pod nadzorom islamističnih in džihadističnih skupin. "Spoštujemo resolucijo, ki predstavlja odločitev mednarodne skupnosti, (...) a območij na obrobju Damaska, ki so v rokah Fronte al Nusre in drugih terorističnih skupin, prekinitev ognja ne pokriva," je dejal poveljnik generalštaba iranske vojske Mohamed Bageri.

Resolucija o premirju ne zajema prekinitev oz. konca operacij proti IS-ju

VS ZN-a v resoluciji, ki je bila sprejeta v soboto, zahteva prekinitev ognja "brez odlašanja" po vsej Siriji, da bi omogočili "varno, nemoteno in stalno" dostavo pomoči ter evakuacijo bolnih in ranjenih. Ker je imela Rusija zadržke, so glasovanje od četrtka večkrat prestavili in usklajevali besedilo, resolucijo so potem sprejeli v soboto. Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres naj bi čez 15 dni VS-ju poročal o prekinitvi ognja. Da bi dobili podporo Moskve, so iz predloga resolucije umaknili določilo, da se bo prekinitev ognja začela 72 ur po sprejemu resolucije, na predlog Moskve pa so dodali tudi, da prekinitev ognja ne bo veljala za operacije proti Islamski državi ali Al Kaidi ter posameznikom, skupinam in entitetam, ki so povezane s terorističnimi skupinami, kot sta Al Kaida in Fronta al Nusra.

Merklova, Macron in Putin so v današnjem telefonskem pogovoru izrazili zadovoljstvo ob konstruktivnem sodelovanju, ki je privedlo do potrditve resolucije VS-ja ZN-a. Zavzeli so se za nadaljnje skupne napore za popolno in nadvse hitro uveljavitev resolucije o prekinitvi ognja, so sporočili iz Kremlja.

Turki nadaljujejo ofenzivo v Afrinu

Namestnik turškega premierja Bekir Bozdag pa je medtem sporočil, da resolucija ne bo vplivala na turško ofenzivo proti kurdskim borcem v Afrinu, ki so jo začeli pred približno mesecem dni. Ob tem je Bozdag tudi dejal, da se bosta turški zunanji minister in njegov češki kolega pogovorila o mogoči izročitvi sirsko-kurdskega voditelja Saleha Muslima, ki so ga aretirali v Pragi. Ankara je že sprožila postopke za izročitev Muslima.

K takojšnji zaustavitvi nasilja poziva tudi papež

"Ta februar je bil eno izmed najnasilnejših obdobij v sedemletnem konfliktu," je v nedeljski molitvi dejal Frančišek. "Vse to je nečloveško. Proti zlu se ni mogoče boriti z drugim zlom," je menil. "Zato nujno pozivam k takojšnji zaustavitvi nasilja, ki bi omogočila dostop do humanitarne pomoči - hrane in zdravil - in evakuacijo ranjenih in bolnih," je dodal poglavar Rimskokatoliške cerkve.

K. T.