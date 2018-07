Ključ do rešitve spora med Kosovom in Srbijo - menjava ozemlja?

Rešitev naj bi podpiral tudi Trump

26. julij 2018 ob 13:45

Priština/Kosovo - MMC RTV SLO, STA

Washington naj bi v rešitvi spora med Srbijo in Kosovom podpiral menjavo ozemlja – v zameno za ozemlje bi Srbija priznala suverenost svoje nekdanje avtonomne pokrajine, piše prištinski časopis Gazeta.

O tej možnosti naj bi ameriški predsednik Donald Trump na nedavnem srečanju v Helsinkih govoril tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

To je bistvena sprememba stališča na vrhu ameriške politike, saj so prejšnji ameriški predsedniki branili suverenost Kosova in meje, ki jih poznamo danes. Časnik je sicer še zapisal, da bi po takšni menjavi ozemlje Kosova oziroma, "kar bi ostalo od njega", bilo le še provinca Albanije.

Sever Kosova Srbiji, območje okoli Preševa Kosovu?

Srbija je že predlagala, da bi lahko desetletni spor s Kosovom rešili z menjavo delov ozemlja. Če se ne bodo dogovorili o "razmejitvi" prebivalcev z obeh strani meje, bi se lahko Albanci zaradi visoke stopnje rodnosti v prihodnjih letih razširili globoko na srbsko ozemlje, srbski mediji navajajo predsednika države Aleksandra Vučića. V okviru take rešitve bi sever Kosova, kjer živijo večinsko Srbi, znova priključili Srbiji. V zameno bi lahko regijo okoli južnosrbskega mesta Preševo priključili Kosovu.

Za Kosovo pristojni srbski pravoslavni škof Teodozij je sicer posvaril pred takšno delitvijo, saj bi se potem Srbi, ki trenutno živijo v osrednjem Kosovu, izselili.

Srbski časnik Kurir navaja analitika Dejana Vuka Stankovića, da je "zgodovina pokazala, da Srbi in Albanci ne morejo živeti skupaj. Bolje je, da vsak ustvari svojo državo."

Kosovo priznalo že več kot 110 držav

Evropska unija že več let posreduje med državama in skuša najti rešitev. Zadnje srečanje na visoki ravni pred več kot tednom dni v Bruslju se je izkazalo kot neuspešno.

Na Kosovu živijo večinoma le še Albanci, njegovo suverenost pa je priznalo že več kot 110 držav.

A. P. J.