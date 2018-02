Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Največja nahajališča kobalta so v Demokratični republiki Kongo. Foto: Reuters Povpraševanje po kobaltu naj bi se ustalilo okoli leta 2020. Foto: Reuters Dodaj v

Kobalt se prodaja kot vroče žemljice - njegova cena gre v nebo

Za tono te kovine trikrat več kot lani

25. februar 2018 ob 11:09

London - MMC RTV SLO, STA

Kobalt, ki velja za enega najpomembnejših gradnikov polnljivih litijevih baterij, dosega rekordne vrednosti. Za tono te kovine je bilo treba sredi februarja na londonski borzi odšteti 82.000 dolarjev, kar je največ od uvrstitve kobalta na borzo.

Cenam kobalta gre na roko predvsem vse večje povpraševanje po električnih avtomobilih. Cena, ki jo je kobalt sredi meseca dosegel na londonski borzi, je tako kar trikrat višja kot v enakem obdobju leta 2016.

Po navedbah specializirane družbe za prodajo kobalta Darton Commodities povpraševanje po tej kovini še ni doseglo vrha. "Trg bo po pričakovanjih povečeval povpraševanje, dokler se napovedi izjemne rasti prodaje električnih vozil ne bodo okoli leta 2020 ustalile okrog realnih pričakovanj," so zapisali v svojem letnem poročilu.

Lani je bilo po njihovih navedbah okoli 72 odstotkov kobalta še vedno porabljenega za proizvodnjo različnih elektronskih naprav, kot so računalniki. Glede na to, da je prodaja električnih avtomobilov lani zrasla za 51 odstotkov, bo v bodoče vse večji delež kobalta po njihovih ocenah porabljen za akumulatorje zanje.

Stranski produkt bakra in niklja

Avtomobilski velikani, kot je Tesla, o potrebah po kobaltu molčijo, neimenovani viri pa pravijo, da Volkswagen še ne ve, kako bo pridobil potrebno količino. Švicarski rudarski velikan Glencore je konec preteklega leta napovedal, da namerava do leta 2020 letno pridobiti 63.000 ton kobalta, kar bi bilo 36.000 ton več kot lani.

Kobalt je stranski produkt rudarjenja bakra in niklja, njegova količina v vsaki toni rude pa je zelo majhna. Zaloge kobalta so tako odvisne od intenzivnosti pridobivanja bakra in niklja.

Več kot polovica vsega kobalta je bilo lani pridobljenega v Demokratični republiki Kongo. Država je že napovedala, da bo davek na to kovino povečala za petkrat, kar trge navdaja z dodatno negotovostjo.

A. P. J.