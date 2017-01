Kölnska policija za novo leto identificirala skoraj izključno ljudi afriškega porekla

Tokrat prijav nadlegovanj ni bilo

2. januar 2017 ob 14:56

Köln - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nemška policija v Kölnu je za novo leto zaradi lanskih spolnih nadlegovanj identificirala 650 ljudi, skoraj vsi pa so severnoafriškega porekla. Kritiki pravijo, da gre za rasno diskriminacijo.

Tudi letos je, čeprav veliko manj kot v preteklem letu, slišati številne kritike na račun delovanja kölnske policije na silvestrsko noč. Prijav napadov ali nadlegovanj tokrat sicer ni bilo. Županja Kölna Henriette Reker je dejala, da je bilo zagotavljanje varnosti na območju okoli katedrale blizu glavne železniške postaje, kjer se je pred letom dni zgodila večina napadov, uspešna.

Zelene in človekoljubno organizacijo Amnesty International pa je zmotilo, da je policija pregledovala in preverjala ljudi na podlagi njihovega izgleda in ne obnašanja. Kölnska policija je namreč potrdila, da so pregledali okoli 1.000 ljudi, 650 so jih tudi identificirali, v skoraj vseh primerih pa je šlo za priseljence iz severnoafriških držav, je za Televizijo Slovenija poročala Polona Fijavž.

99 odstotkov preverjenih je s severa Afrike

Načelnik kölnske policije Jürgen Mathies je dejal, da so preverili identiteto 650 ljudi, "med katerimi so bili po ocenah policistov okli 98 ali 99 odstotkov, torej skoraj vsi, iz severne Afrike." Mathies je dejal, da je do množičnega preverjanja severnih Afričanov prišlo, ker da so se nekateri med njimi obnašali agresivno, poroča BBC. Policija ob tem zavrača rasno diskriminacijo in tovrstne očitke zavrača.

Policija pa se je medtem že opravičila za tvit, v katerem je ljudi, ki so bili preverjeni, označila z "nafriji", kar je okrajšava za "severnoafriške prestopnike". V strankah Levica in Zeleni so kritizirali rabo omenjenega izraza in ga označili žaljivega. Poleg tega Zeleni pravijo, da je šlo za identificiranje na podlagi barve kože, kar ni dopustno.

Predsednica Zelenih Simone Peter je dejala, da se postavlja vprašanje glede zakonitosti delovanja policije, če je okoli 1.000 ljudi pregledanih, nekateri pa so bili tudi pridržani, zgolj na podlagi njihove videza. Pridržanih je bilo 92 ljudi, kot poroča BBC, je med njimi tudi 16 "etničnih Nemcev".

Kot je še poročala Polona Fijavž, gre za predvolilno leto, zato so se oglasile tudi politične stranke. CSU in CDU sta tako že stopili v bran kölnski policiji.

