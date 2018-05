Komisar ZN-a za človekove pravice: Izrael uporabil nesorazmerno silo v Gazi

Izrael in ZDA: Svet ZN-a je pristranski

18. maj 2018 ob 15:43

Ženeva,Gaza - MMC RTV SLO

Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Rad Al Husein je dejal, da je Izrael proti palestinskim protestnikom v Gazi uporabil "popolnoma nesorazmerno" silo. Na protestih so izraelske sile ubile več kot 100 ljudi, več kot 10.000 pa so jih ranile.

Samo v ponedeljek so izraelske sile ubile okoli 60 ljudi, več tisoč pa so jih ranile.

Komisar ZN-a je na izrednem zasedanju v Ženevi o stanju v Gazi poudaril "oster kontrast med žrtvami na obeh straneh," ki po njegovih besedah kaže na "popolnoma nesorazmeren odziv" Izraela. Kot je dejal, naj bi bil v ponedeljek lažje ranjen izraelski vojak, na palestinski strani pa je bilo na kraju protestov ubitih 43 ljudi. Še 17 Palestincev je bilo ubitih stran od prizorišča protestov.

Po Al Huseinovih besedah je "malo dokazov izraelskih poskusov minimizirati žrtve". Dejanja Izraela bi lahko "predstavljala namerne uboje, kar je groba kršitev četrte Ženevske konvencije". Gre za mednarodnopravno konvencijo z namenom zaščititi civiliste pod okupacijo, poroča BBC.

Al Husein je še dejal, da podpira poziv k "mednarodni, neodvisni in nepristranski" preiskavi nasilja v Gazi, pri čemer je dodal, da "morajo biti odgovorni za kršitve kaznovani".

Tudi izraelska okupacija se mora končati, je dejal in dodal, "da so lahko Palestinci osvobojeni", konec okupacije pa bi po njegovih besedah osvobodil tudi same Izraelce. "Naj se konča okupacija – nasilje in negotovost bosta v veliki meri izginila," je dejal komisar.

"Ujeti v toksičnem slumu"

Palestinci v Gazi so "praktično ujeti v toksičnem slumu od rojstva do smrti". Kot je opozoril, jim je "odvzeto dostojanstvo, izraelske oblasti so jih dehumanizirale do točke, ko se zdi, da uslužbenci sploh ne verjamejo, da imajo ti moški in ženske pravico, pa tudi razloge, da protestirajo".

Izrael: Kriv je Hamas, ne mi

Medtem je izraelska veleposlanica pri ZN-u Aviva Raz Shechter dejala, da je palestinsko vladajoče islamistično gibanje ljudi namenoma izpostavilo nevarnosti. Po njenih besedah si je ravno Izrael prizadeval izogniti temu, da bi poškodoval palestinske civiliste.

Dodala je, da se je Svet ZN-a za človekove pravice vrnil k "najhujši obliki protiizraelske obsedenosti". Da je Svet ZN-a pristranski, menijo tudi ZDA.

Veliki pohod vrnitve

Protesti v Gazi so potekali pod imenom Veliki pohod vrnitve, in sicer v podporo mednarodnopravni pravici palestinskih beguncev, ki so bili izgnani ob ustanovitvi Izraela leta 1948, do vrnitve na svoje domove znotraj Izraela.

Izrael, ki pravico beguncev do vrnitve zanika, pravi, da so želeli teroristi izkoristiti proteste kot krinko za prečkanje ločitvene črte z Izraelom, kjer naj bi izvajali napade.

Pod več kot polstoletno okupacijo

Izrael je Gazo skupaj z drugimi palestinskimi ozemlji okupiral leta 1967. Leta 2005 je z območja sicer umaknil nekaj tisoč nezakonitih naseljencev in vojsko, a je ohranil popoln nadzor nad ozemljem, zračnim prostorom, mejami in ozemeljskimi vodami Gaze, zaradi česar ZN opozarja, da je palestinsko območje še naprej pod izraelsko okupacijo. Razmere v Gazi so zaradi več kot polstoletne okupacije in izraelsko-egiptovske blokade, ki traja od leta 2007, nevzdržne. Po podatkih ZN-a območje čez le nekaj let ne bo več primerno za življenje.

B. V.