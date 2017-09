Komisija predlaga možnost podaljšanja notranjega nadzora v schengnu

Krhko razmerje med prostim gibanjem in varnostjo

27. september 2017 ob 14:03,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 15:04

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija predlaga posodobitev schengenskega zakonika, ki bo omogočila nadaljevanje notranjega nadzora v schengnu. Obenem obljublja strožje zaščitne ukrepe, ki naj bi zagotovili, da bo to le skrajni ukrep.

Zdajšnji nadzor na podlagi migracijskih tveganj se izteče sredi novembra.

"Namen posodobitve je, da se pravila za uvedbo začasnega nadzora na notranjih mejah prilagodijo vse večjim in trajnim resnim grožnjam za javni red in notranjo varnost, zlasti večji teroristični grožnji," so pojasnili v Komisiji, kjer so tudi predlagali, da se prilagodijo veljavna obdobja iz 25. in 27. člena schengenskega zakonika, tako da se s šestih mesecev podaljšajo na eno leto.

Poleg tega bodo po predlogu Komisije članice lahko izjemoma podaljšale nadzor, če bo ista grožnja obstajala tudi po enem letu in če bodo sprejeti sorazmerni izredni nacionalni ukrepi, kot je izredno stanje.

Predlog EK: Največ trileten nadzor notranjih meja

Za tako podaljšanje bi bilo potrebno priporočilo Sveta, ki bi moralo upoštevati mnenje Komisije, in bi bilo strogo omejeno na šest mesecev z možnostjo, da se podaljša največ trikrat. Komisija tako predlaga spremembe, ki dopuščajo do trileten nadzor na notranjih mejah v schengnu iz varnostnih razlogov, medtem ko je Francija želela štiriletno obdobje. Nadaljnje izvajanje notranjega nadzora iz varnostnih razlogov želijo tudi Avstrija, Nemčija, Danska in Norveška.

"Neizvajanje nadzora na notranjih mejah je bistvo schengenskega območja. Toda na skupnem območju brez mejnega nadzora so skupna tudi varnostna vprašanja," je izziv ponazoril evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos.

Širitev schengna z Bolgarijo in Romunijo ter Hrvaško, ko bo izpolnila vsa merila

Zato je treba po njegovih besedah storiti vse za ohranitev krhkega ravnovesja med prostim gibanjem in mobilnostjo na eni strani ter varnostjo na drugi, kar pa je mogoče doseči le z usklajenim okvirjem, v katerega bi morali biti vključeni tudi Bolgarija in Romunija. Komisija zato poziva države članice EU, da se Bolgarija in Romunija popolnoma vključita v schengensko območje, Hrvaška po postane polnopravna članica, ko bo izpolnila vsa merila.

Če schengen umre, bo to začetek konca Evrope

Komisija obenem predlaga uvedbo strožjih postopkovnih zaščitnih ukrepov, ki naj bi zagotovili, da se bo nadzor uporabljal izjemoma kot skrajni ukrep, torej le, če je to potrebno in sorazmerno ter ob omejenem učinku na prosto gibanje. "Če schengen umre, se bojim, da bo to začetek konca Evrope," je Avramopulos ponazoril tveganje. Tako se je odzval na kritike, da predlagane spremembe dejansko pomenijo možnost podaljševanja notranjega nadzora v nedogled in s tem konec schengna.

Nova pravila tudi zaostrujejo dolžnost sodelovanja s sosednjimi članicami, zlasti za zmanjšanje učinka na prosto gibanje. Članice bodo morale oceniti, ali bi se lahko opredeljena grožnja učinkoviteje obravnavala z alternativnimi ukrepi, ter predložiti podrobno oceno tveganja.

A. P. J., A. V.