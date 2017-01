Konec preiskave - odgovornost za nesrečo Germanwingsa nosi Lubitz

Ni zadostnih dokazov za krivdo še živečih ljudi

9. januar 2017 ob 16:04

Düsseldorf - MMC RTV SLO/STA

Nemško tožilstvo je končalo preiskavo strmoglavljenja letala letalske družbe Germanwings v francoskih Alpah marca 2015. Odgovornost za nesrečo nosi kopilot Andreas Lubitz.

"Preiskava ni prinesla zadostnih dokazov za krivdo še živečih ljudi, povezanih z nesrečo Germanwingsa," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik tožilstva v Düsseldorfu Christoph Kumpa.

Na zdravljenju zaradi samomorilskih nagnjenj

Lubitz je 24. marca 2015 namerno strmoglavil letalo hčerinske družbe Lufthanse, ki je bilo na poti iz Barcelone v Düsseldorf, pri tem pa je ubil še preostalih 149 ljudi na krovu. Preiskava črnih skrinjic je pokazala, da je Lubitz izkoristil trenutek, ko je pilot odšel na stranišče, in ga zaklenil iz kabine. Kljub večkratnim zahtevam posadke ni hotel odpreti vrat, nato pa letalo, ki je padalo osem minut, v gore zapeljal s hitrostjo 700 kilometrov na uro.

27-letnik je bil pred pridobitvijo pilotske licence na zdravljenju zaradi samomorilskih nagnjenj, vendar pa zdravniki tega zaradi zaupnosti podatkov niso smeli sporočiti njegovemu delodajalcu in oblastem. Lubitz naj bi začel kazati simptome psihotične depresije in samomorilske vzgibe že decembra 2014, v naslednjih mesecih pa se je posvetoval z več zdravniki, pri čemer pa nihče od njih o potencialni nevarnosti, ki jo je predstavljal Lubitz, ni posvaril letalske družbe ali pristojnih oblasti. Lubitz je sicer v zadnjih petih letih obiskal kar 41 različnih strokovnjakov. A informacije do njegovih delodajalcev niso prišle.

Tožba proti zdravniški službi Lufthanse

Nemški zdravniki so že pred tem vložili tožbo proti zdravniški službi Lufthanse in zveznemu uradu za letalski promet, v kateri trdijo, da bi strmoglavljenje lahko preprečili. Tožba, ki so jo vložile družine žrtev, pa je doletela tudi ameriško letalsko šolo, v kateri se je Lubitz šolal.

Na njegovih elektronskih napravah so sicer našli več dokazov, da je teden dni pred strmoglavljenjem iskal informacije o načinih samomora in mehanizmih za zapiranje pilotske kabine.

T. J.