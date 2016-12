Kongo: Protesti proti Kabili zahtevali 20 žrtev

Kabila si je mandat podaljšal za dve leti

20. december 2016 ob 20:13

Kinšasa - MMC RTV SLO/Reuters

V Demokratični republiki Kongo je bilo v spopadih med varnostnimi silami in protestniki, ki so zahtevali odstop predsednika Josepha Kabile, po navedbah predstavnika ZN-a ubitih več kot 20 ljudi.

Kabila, ki se oblasti oklepa že od leta 2001, bi moral svoj zadnji ustavno dovoljeni predsedniški mandat skleniti v ponedeljek, a so ga oblasti podaljšale do leta 2018, kar je sprožilo jezo med številnimi prebivalci druge največje afriške države.

Državna volilna komisija je prestavila volitve, ki bi morale potekati prejšnji mesec, pri tem pa kot razlog navedla logistične in finančne težave pri organizaciji glasovanja. Kabila je oblikoval 74-člansko prehodno vlado, ki bo državo vodila do volitev leta 2018.

Protesti proti Kabili so se v 12-milijonski prestolnici Kinšasa sprevrgli v spopade s pripadniki varnostnih sil, iz številnih mestnih predelov se je slišalo streljanje. Kot je povedal direktor Urada ZN-a za človekove pravice za DR Kongo Jose Maria Aranz, ima "zanesljiva" poročila, da je bilo v spopadih v Kinšasi ubitih 20 civilistov.

Glavni opozicijski voditelj Etienne Tshisekedi je rojake prek posnetka na portalu YouTube pozval k mirnim protestom za odstop Kabile, ki je po njegovem mnenju z ostankom na oblasti izvedel državni udar. Oblasti so sicer onemogočale dostop do večine spletnih družbenih omrežij.

Nemirno po vsej državi

Veliko ljudi so po poročanju organizacij za človekove pravice aretirali v Gomi na vzhodu države, očividci pa poročajo o mladih fantih, ki so aretirani sedeli na vojaškem tovornjaku pri univerzi.

V Lubumbašiju na jugovzhodu države in v osrčju rudnikov bakra je predsednikova elitna republikanska straža streljala v zrak, da bi preprečila zbiranje protestnikov. Poročajo o najmanj enem mrtvem. Župan Lubumbašija Jean Oscar Sanguza je za Reuters dejal, da so morale varnostne sile posredovati in ukrepati proti roparjem.

Skrb sveta

Dogajanje v osrčju Afrike pozorno spremljajo po vsem svetu, saj se bojijo ponovitve konfliktov med letoma 1996 in 2003, ko je umrlo na milijone ljudi, v vojno pa se je vključilo več afriških držav.

Evropska unija in ZDA so Kabilo že pozvale k spoštovanju ustave. Nekdanja kolonialna oblastnica Belgija je sporočila, da bo znova preučila odnose s Kabilo, isto pa je EU pozvala tudi Francija.

