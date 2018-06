Kongres skrajno desnega AfD-ja: želje po "trdnjavi Evropa" in protesti nasprotnikov

Avstrijska vlada zavrnila sodelovanje

30. junij 2018 ob 21:12

Augsburg,Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) se želi povezati z Italijo, Madžarsko in Avstrijo za obrambo pred migracijami. Avstrijska vlada je sodelovanje že zavrnila.

Vodja nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Jörg Meuthen je na kongresu stranke v Augsburgu, ki ga spremljajo množični protesti nasprotnikov, dejal, da AfD želi in mora sodelovati z omenjenimi tremi državami za okrepitev svojih stališč na področju migracij.

Meuthen je multikulturalizem označil "za veliko ideološko zmoto 21. stoletja" in razkril svoje želje po "trdnjavi Evropa" v povezavi z Italijo, Madžarsko in Avstrijo, s katero bi "premagali to utopijo".

Načrte mu je kmalu prekrižala avstrijska vlada, ki je sporočila, da se avstrijski kancler Sebastian Kurz ne vidi kot zaveznik AfD-ja. "Za Sebastiana Kurza je v Nemčiji zaveznica zvezna vlada s kanclerko Angelo Merkel na čelu in notranjim ministrom Horstom Seehoferjem," so navedli in poudarili, da so jasno proevropska vlada. Avstrijsko vlado poleg kanclerjeve konservativne ljudske stranke (ÖVP) sicer sestavljajo prav tako skrajno desni svobodnjaki (FPÖ).

Drugi vodja največje nemške opozicijske stranke Alexander Gauland je ob tem na kongresu dogovore, ki so jih na vrhu Evropske unije ta teden sprejeli evropski voditelji, označil za popoln polom. Dogovori po njegovih besedah ne bodo ničesar prispevali k zaustavljanju prebežnikov. Evropski voditelji so se med drugim dogovorili o centrih za obravnavo prebežnikov zunaj EU-ja in da bodo lahko članice prostovoljno vzpostavile centre tudi znotraj Unije. Okrepili bi tudi varovanje zunanjih meja.

Nasprotniki stranke na ulicah

Kongres AfD-ja spremljata dva ločena protesta, na katerih se je zbralo približno 5.000 nasprotnikov stranke. Protesta po navedbah policije večinoma potekata mirno, vendar so v nekem primeru posredovali s solzivcem, pri čemer sta bila dva protestnika poškodovana.

J. R.