Konservativci Mayeve izgubljajo podporo tudi zaradi upokojencev

Laburisti Corbyna manjšajo zaostanek za torijci Mayeve

21. maj 2017 ob 17:52

London - MMC RTV SLO/Reuters

Theresa May in njena konservativna stranka po predstavitvi reform izgubljata podporo. Laburisti Jeremyja Corbyna trdijo, da bodo predlagane reforme sprožile medgeneracijsko vojno.

Konservativcem se je podpora po zadnji javnomnenjski anketi Sunday Timesa spustila na 44 odstotkov, medtem ko je podpora laburistov narasla na 35 odstotkov.

Tako se je razlika v podpori med konservativci in torijci prvič po najavi predčasnih junijskih volitev spustila pod 10 odstotnih točk. Pred tednom dni je bila razlika med strankama še 18 odstotnih točk.

Mayeva se je po objavi socialnih reform znašla pod plazom kritik nasprotnikov. Ti ji očitajo diskriminacijo upokojencev, ki sicer predstavljajo večinski del volilnega telesa konservativcev.

Nad višanje pokojnin in socialne dodatke

Manifest konservativne stranke namerava zavreči ukrep, po katerem naj bi pokojnine naraščale za 2,5 odstotka letno, ter spremeniti pogoje socialnega varstva.

Tako naj bi upokojenci, ki prejemajo socialno oskrbo in katerih imetje je ocenjeno na najmanj 100.000 funtov (116.315 evrov), morali sedaj sami plačevati stroške oskrbe. To predstavlja težavo predvsem za lastnike nepremičnin, saj je povprečna vrednost hiše v Veliki Britaniji ocenjena na 215.847 funtov (251.062 evrov), poroča Independent.

Mayevi naj bi upokojencem tudi ukinila subvencijo za zimsko ogrevanje, za katero je bila doslej določena starostna meja, po novi reformi pa naj bi jo prejemalo le še dva milijona najrevnejših upokojencev, poroča Deutsche Welle.

Laburisti vabijo upokojence

Laburistična stranka sedaj želi upokojence pridobiti z obljubami o ohranitvi višanja pokojnin ter subvencije za ogrevanje. "Mnogo upokojencev se odloča za laburiste zaradi arogantnega, samovoljnega torijskega napadanja nanje," je tvitnila laburistka Mary Creagh.

Laburisti v svojem manifestu sicer predvidevajo tudi večje državne naložbe ter nacionalizacijo nekaterih podjetij. "Theresa May in konservativci se ne bodo postavili za upokojence, njihova edina skrb so njihovi milijarderski prijatelji," je nasprotnike okrcal vodja laburistov Jeremy Corbyn.

Namesto kosila brezplačni zajtrk?

Manifest konservativcev ukinja tudi univerzalna brezplačna kosila za šolske otroke ter namesto njih uvaja brezplačne zajtrke.

Okoli 100.000 otrok iz razmeroma revnih družin ter okoli 667.000 otrok, ki živijo v "običajnih delavskih družinah", naj bi tako izgubilo pravico do toplega kosila, ocenjuje Inštitut za izobraževalno politiko (EPI).

To naj bi "običajno delavsko družino" stalo 440 funtov (510 evrov) na šolskega otroka med četrtim in sedmim letom starosti letno, po poročanju Independenta računa ista organizacija in opozarja, da ponujeni brezplačni zajtrki ne bodo dosegli vseh otrok.

Predčasne volitve so v Veliki Britaniji napovedane za 8. junij. Javnomnenjske ankete sicer še vedno predvidevajo zmago konservativcev Therese May.

J. R.