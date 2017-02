Kremelj zahteva opravičilo televizije Fox zaradi izjav o morilcu Putinu

Predsednik ukazal natančne preglede na meji

Donald Trump je poskrbel za novo razburjenje, ko je na izjavo televizijskega voditelja, da je ruski predsednik Vladimir Putin morilec, odvrnil, da imajo tako kot Rusija tudi ZDA veliko morilcev.

V pogovoru z Billom O'Rileyjem je ameriški predsednik dejal, da Putina spoštuje, vendar ni znal razložiti natančno, zakaj. "Spoštujem veliko ljudi, to pa še ne pomeni, da se bom z njim dobro razumel," je dejal Trump in omenil, da Rusija pomaga ZDA v boju proti Islamski državi. Ko je O'Riley menil, da je Putin morilec, pa je Trump odvrnil, da imajo tudi ZDA veliko morilcev. "Kaj misliš, da je naša država tako nedolžna?" je vprašal Trump.

Na pogovorno oddajo so se že odzvali v Kremlju, kjer od Fox Newsa zahtevajo opravičilo za "nesprejemljive" komentarje o Putinu. "Take besede na televiziji Fox so nesprejemljive in žaljive, in iskreno povedano, si želimo opravičila od tako cenjene televizijske družbe," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Podpredsednik Mike Pence je pozneje odločno zanikal, da bi Trump postavljal moralni enačaj med obe državi. Voditeljica demokratov predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je zaradi predsednikovih izjav zahtevala, da se sproži preiskava, s čim Putin izsiljuje Trumpa, da daje takšne izjave.

Vodja senatnih republikancev Mitch McConnell se ni dotaknil Trumpovih izjav, a je dejal, da je Putin nekdanji agent KGB-ja, nasilnež, ki ni bil izvoljen po kredibilnih merilih in je okupiral Krim. Prav tako McConnell nikakor ne bi enačil dejanj ZDA in Rusije.

Natančen pregled na meji

Medtem je Trump uradnikom na državnih mejah naročil, naj posebno natančno pregledujejo ljudi, ki vstopajo v državo. Njegov ukrep prepovedi vstopa za državljane sedmih muslimanskih držav na ameriško ozemlje je namreč po petkovi odločitvi sodnika v Seattlu do preklica odpravljen.

Pravosodno ministrstvo se je pritožilo in zahtevalo takojšnjo vnovično uvedbo prepovedi, vendar je tudi prizivno sodišče to zahtevo zavrnilo, stranema v sporu pa dalo do danes čas za predložitev dodatnih argumentov. Trump je sodiščem po državi, ki so se postavila proti ukrepu, zagrozil, da bodo morala prevzeti odgovornost, če se bo v državi kaj zgodilo.

ZDA zavezane Natu

V nedeljo si je Trump ogledal finale ameriškega nogometa in opravil telefonska pogovora z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom ter premierjem Nove Zelandije Billom Englishem.

Z Englishem sta po navedbah Bele hiše potrdila prijateljstvo med državama, v pogovoru s Stoltenbergom pa je Trump izrazil trdno podporo zvezi Nato. Govorila sta tudi o potrebi po uresničevanju zavez vseh držav članic Nata glede plačevanja v skupni proračun, o nadaljnjem sodelovanju in o tem, da se bo Trump udeležil prihodnjega vrha zavezništva 24. in 25. maja v Bruslju.

