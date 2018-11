Kriminalisti preiskujejo Deutsche Bank zaradi suma pranja denarja

Delnice banke padle za tri odstotke

29. november 2018 ob 13:34

Frankfurt - MMC RTV SLO

Sedež nemške banke Deutsche Bank v Frankfurtu so zaradi suma pranja denarja obiskali kriminalisti, saj naj bi zaposleni pomagali komitentom banke pri prenosu denarja v davčne oaze.

V akciji je sodelovalo 170 ljudi, med njimi zaposleni v tožilstvu, na policiji, uradu za preprečevanje davčnih goljufij ter nemškem zveznem kriminalističnem uradu (BKA). Kriminalisti so zasegli več elektronskih in drugih dokumentov, poroča BBC.

Nemški preiskovalci iščejo dokaze o morebitnem pranju denarja zaposlenih na banki, ki naj bi komitentom Deutsche Bank pomagali pri odpiranju računov v davčnih oazah. Preiskavo je sprožilo razkritje t. i. panamskih dokumentov leta 2016, kar je razkrila skupina preiskovalnih novinarjev.

V središču pozornosti je bilo takrat podjetje Mossack Fonseca, ki je izvajalo registracijo podjetij v davčnih oazah. V mrežo se je med drugim ujelo več kot sto svetovnih politikov, športnikov, slavnih in drugih posameznikov in podjetij.

Premoženjska korist iz kaznivih dejanj

Četrtkove preiskave nemških kriminalistov so ob Frankfurtu potekale še v Eschbornu in Gross-Umstadtu, kjer so izvedli šest hišnih preiskav. Tožilstvo sumi, da so komitenti banke premoženjsko korist, pridobljene iz kaznivih dejanj, prenesli na račune največje nemške banke, ta pa jih ni označila oziroma preverila kot potencialne primere pranja denarja.

Delnice Deutsche Bank so po novici o preiskavi padle za tri odstotke.

Nečedni posli banke

Na začetku novembra je bilo razkrito, da je bila Deutsche Bank vpletena v še en nečeden posel. Mednarodna preiskava je namreč razkrila, da je bila nemška banka vpletena v prenos plačil v vrednosti 200 milijard evrov za Danske Bank v Estoniji. Deutsche Bank sicer trdi, da je z Danske Bank prekinila poslovanje leta 2015, ko je tudi sama "zaznala sumljive dejavnosti".

Največja nemška banka Deutsche Bank je bila v preteklosti že oglobljena zaradi nezakonitega poslovanja. Ameriški in britanski organi so jo leta 2017 kaznovali s 547 milijoni evrov, zaradi povezave pranja denarja z ruskimi poslovneži. Svojim komitentom je prek poslovalnice v Moskvi in New Yorku pomagala "oprati" kar deset milijard dolarjev (osem milijard evrov).

K. Št.