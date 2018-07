Kritike iz ZDA: Trump očitno bolj zaupa Putinu kot svojim obveščevalcem

CNN: Eden najsramotnejših dogodkov v Trumpovi karieri

17. julij 2018 ob 14:32

Washington,Moskva - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump se je po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom doma znašel pod plazom kritik. Ruska stran je s srečanjem zadovoljna.

"Imam veliko zaupanje v svoje obveščevalce, vendar je bil predsednik Putin izjemno močan v zanikanju," je trditve Putina, da se Rusija nikakor ni vmešavala v ameriške volitve leta 2016, na skupni novinarski konferenci po srečanju opisal Trump.

Ameriške obveščevalne agencije so sicer soglasno in brez dvoma ugotovile, da Rusija je posredovala v Trumpovo korist, je za Televizijo Slovenija iz Washingtona poročal Edvard Žitnik.

"Zakaj bi predsednik Trump postavil interese Rusije pred interese ZDA?" se je vprašal vodja demokratov v ameriškem senatu Chuck Schumer in si odgovoril, da je "edina mogoča razlaga tega nevarnega vedenja, da ima predsednik Putin škodljive informacije o predsedniku Trumpu".

Številni ameriški politiki, tudi republikanci, in mediji so bili izjemno kritični do nastopa. CNN je zapisal, da gre za enega najsramotnejših dogodkov v Trumpovi karieri in da je ameriški predsednik na novinarski konferenci deloval šibko. Celo Trumpu naklonjena televizijska mreža Fox News je kritizirala njegov nastop.

"Ne moreš stopiti pred ruskega voditelja, ki je kibernetsko napadel tvojo državo, in reči, da je poročilo obveščevalnih služb, ki je bilo sprejeto soglasno, nepravilno. In da ima prav ruski predsednik. To je enostavno neverjetno," je dejal demokratski senator Bill Nelson.

Rusija zadovoljna s prvim srečanjem

Na drugi strani so v Rusiji zadovoljni s prvim vrhom obeh predsednikov. "Obe strani sta napovedali ustanovitev delovne skupine za gospodarska vprašanja in skupine modrecev, ki naj bi se ukvarjala z obeti naših odnosov. Obstaja tudi specifični sveženj predlogov, ki se nanašajo na strateško stabilnost in skupen boj proti terorizmu," je po srečanju dejal predsednik zunanjepolitičnega odbora sveta federacij Konstantin Kosačev in dodal, da bo najverjetneje Sirija preizkus za ugotavljanje, kako resni so Američani pri nameri za izboljšanje odnosov.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov je za ruski časopis Izvestija dejal, da se voditelja še nista pogovarjala o prihodnjih dvostranskih obiskih, bi se pa lahko prihodnjič srečala novembra ob robu vrha G20 v Argentini. Potrdil je, da sta predsednika v Helsinkih največ časa namenila pogovorom o Siriji, Ukrajini, strateški stabilnosti in domnevnem ruskem vmešavanju v notranje zadeve ZDA.

Putin je takoj po novinarski konferenci s Trumpom spregovoril za Fox News, v intervjuju pa se je po poročanju ruskega RT-ja z njim bolj korektno in pogumno kot Trump poskusil soočiti voditelj Chris Wallace. Voditelj je Putina povprašal o ruskem vmešavanju v ameriške volitve, kar je Putin odločno zanikal.

Nato ga je Wallace povprašal tudi o škodljivih informacijah, ki naj bi jih imel po namigovanju demokratov Putin o Trumpu. "Dobila sva se, da bi poskusila izboljšati najin odnos," je odgovoril Putin in dodal, da nista priletela v Helsinke samo za izmenjavo žaljivk, še poroča RT.

Tudi evropski mediji so za zmagovalca srečanja označili Putina. Britanski časopis The Guardian je tako ocenil, da se je Putin v Helsinkih izkazal kot mojster pokra in pri tem naletel na moža, ki pozna zgolj način vodenja politike v škodo svojih partnerjev. Švicarski Neue Zürcher Zeitung je navedel, da se je Trump na vrhu v Helsinkih vsiljeval Putinu.

Skrb vzbujajoča skupna sovražnost do Nata in EU-ja

Alarmantna je njuna družna sovražnost do Nata, Evropske unije in drugih uveljavljenih zavezništev ZDA, poročanje Guardiana povzema nemška tiskovna agencija DPA. Španski časopis La Vanguardia poudarja, da sta za oslabljeno Evropsko unijo zainteresirana tako Trump kot Putin.

Trump je pred dnevi članice Nata znova pozval k večanju državnih izdatkov za vojsko, Putin pa je v intervjuju za Fox News opozoril, da bi bil odziv Moskve na članstvo Gruzije in Ukrajine v Natu izredno negativen.

J. R.