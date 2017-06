Krvavi napad pred banko v Afganistanu

Helmand večinoma pod nadzorom talibanov

22. junij 2017 ob 11:39

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V eksploziji avtomobila bombe pred banko v prestolnici afganistanske pokrajine Helmand je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, več kot 50 je ranjenih.

Po eksploziji avtomobila bombe v mestu Laškar Gah so oboroženi napadalci vdrli v banko in začeli streljati. Med žrtvami so civilisti, uslužbenci banke in pripadniki varnostnih sil.

Po poročanju policije se je samomorilski napadalec razstrelil na vhodu v banko. Eksplozija je odjeknila, ko so vojaki in drugi ljudje pred banko čakali na prevzem plače, je pojasnil tiskovni predstavnik policije Salam Afgan.

Ista poslovalnica banke je bila tarča podobnega napada že februarja. Napad, ki so ga izvedli talibani, je zahteval šest smrtnih žrtev, okoli 20 ljudi pa je bilo ranjenih.

Odgovornosti za napad ni prevzela še nobena skupina, vendar so do zdaj za podobnimi napadi stali talibani in pripadniki afganistanske veje skrajne skupine Islamska država. Kar tri četrtine južne pokrajine Helmand nadzorujejo talibani.

G. V.