Kuba: Več kot 100 mrtvih v strmoglavljenju letala, nesrečo preživele tri ženske

Letalo naj bi bilo staro okoli 39 let

18. maj 2018 ob 19:48,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 23:56

Havana - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Blizu Havane je kmalu po vzletu z mednarodnega letališča Joséja Martíja strmoglavilo potniško letalo boeing 737 letalske družbe Cubana de Aviación. Na krovu je bilo 105 potnikov in devet članov posadke. Kubanska državna televizija poroča, da je umrlo več kot 100 ljudi, nesrečo so preživele tri ženske.

Uradnih podatkov o žrtvah sicer še ni. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je položaj prevzel prejšnji mesec, je sporočil, da novice niso dobre. "Zdi se, da je večje število smrtnih žrtev," je dodal po obisku prizorišča, kasneje pa sporočil, da so nesrečo preživele tri osebe. Med potniki je bilo sicer tudi pet otrok, eden med njimi je bil mlajši od dveh let. Portal uradnega časopisa centralnega komiteja kubanske komunistične stranke Granma poroča, da je bilo med potniki 100 kubanskih državljanov in pet tujcev, tuji državljani pa so bili tudi vsi člani posadke.

Nesrečo so preživele tri ženske, je kasneje prve navedbe Granme potrdil direktor bolnišnice Calixto Garcia Carlos Alberto Martinez. Kot je pojasnil, so v bolnišnico sprejeli štiri ženske, ena med njimi je kasneje umrla, tri pa so v kritičnem stanju. "Živa je, toda močno opečena in zatečena," je po navedbah Reutersa dejal svojec ene od preživelih.

Letalo, ki je bilo na poti v mesto Holguín na vzhodu Kube, je strmoglavilo in eksplodiralo 20 kilometrov južno od glavnega mesta Kube, med Havano in Boyerosom. Kot so priče povedale za francosko tiskovno agencijo AFP, so videle gost dim blizu letališča. Na prizorišču so gasilci in reševalna vozila.

Državna kubanska televizija je poročala, da je letalo upravljala tuja posadka, natančnejše informacije še niso znane. Letalo naj bi kubanska družba Cubana de Aviacion najela od mehiške letalske družbe Damojh. V družbi Cubana niso podali izjave za javnost, predstavnik Damojha pa je sporočil, da "zbiramo, kar lahko, da bi podali točne informacije," je poročal Reuters.

Mehiška vlada je na svoji spletni strani sporočila, da je bilo letalo boeing 737-201 izdelano leta 1979, torej je staro okoli 39 let. Iz Boeinga so sporočili, da spremljajo dogajanje na Kubi.

Zadnja večja nesreča potniškega letala na Kubi se je zgodila leta 2010, ko je strmoglavilo letalo, ki je bilo na poti iz mesta Santiago de Cuba v Havano. V nesreči je takrat umrlo vseh 68 potnikov, med njimi večinoma turisti. Aprila leta 2017 je v nesreči vojaškega letala umrlo osem ljudi na krovu.

B. V., K. T.