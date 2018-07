Kurz: Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo je žal potreben

Enote Frontexa na mejah že leta 2020

5. julij 2018 ob 14:20

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Na slovenske kritike Avstriji, da je nadzor na meji neutemeljen, saj praktično ni nezakonitih prehodov meje, se je avstrijski premier Sebastian Kurz odzval z besedami, da je ta "žal potreben".

Sebastian Kurz ob tem ponavlja znano avstrijsko stališče, da bo mogoče nadzor na notranjih mejah odpraviti šele, ko bo zagotovljen ustrezen nadzor na zunanjih mejah. Konkretnih razlogov za ohranjanje nadzora na tej notranji schengenski meji ni navedel.

Na vprašanje, kakšni konkretno so načrti glede krepitve zunanje meje in ali gre za zunanjo schengensko mejo ali zunanjo mejo EU-ja, avstrijski kancler odgovarja, da krepitev zunanje meje pomeni več kadrov v evropski agenciji za meje Frontex in da je treba delati tako na schengenski meji kot na meji EU-ja, zlasti v Sredozemlju.

Frontex na mejah že leta 2020?

Ob tem sicer ni prepričan, ali se vse članice strinjajo glede krepitve mandata agencije, so pa skoraj vse pripravljene investirati več. Ob tem avstrijski kancler izpostavlja cilj, da bi predvideno kadrovsko krepitev Frontexa na 10.000 pripadnikov mejne in obalne straže uresničili že do leta 2020, namesto do leta 2027.

Okrepitev nadzora zunanjih mej podpira tudi Angela Merkel

Nemška kanclerka Angela Merkel je po koncu vrha EU-ja prejšnji petek v okviru ukrepov za omejitev sekundarnih migracij govorila o potrebi po krepitvi nadzora na zunanjih mejah, na primer v Sloveniji in Bolgariji, pri čemer bi lahko pomagali Nemčija in evropska agencija za meje Frontex. Slovenski premier Miro Cerar se je tedaj na komentar Merklove odzval z besedami, da Slovenija vseskozi zagotavlja učinkovit nadzor schengenske meje in da v tem trenutku ni potrebe po takšnem okrepljenem nadzoru, a da bi v primeru močno povečanih migracij veljalo o takšni možnosti premisliti.

Avstrija (še vedno) proti kvotam

V povezavi s spornimi begunskimi kvotami, ki ovirajo dogovor o azilni reformi, je avstrijski kancler danes dejal, da so v Avstriji vseskozi dvomili o obveznem premeščanju beguncev med članicami, saj da to nikdar ni bila soglasna odločitev. Avstrija sicer za zdaj noče jasno razglasiti konec koncepta spornih begunskih kvot, a že nekaj časa se nakazuje možnost, da bi lahko bil ta odpravljen med avstrijskim predsedovanjem.

Kurz je danes na Dunaju komentiral tudi avstrijsko-dansko zamisel o centrih za zavrnjene prosilce za azil zunaj EU-ja. Poudaril je, da ta ni povezana z avstrijskim predsedovanjem in da ni evropski projekt, temveč gre za sodelovanje v manjši skupini držav.

