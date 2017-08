Kurz proti izključno muslimanskim vrtcem, ZN poziva k strpnosti

Avstrijske parlamentarne volitve 15. oktobra

28. avgust 2017 ob 18:17

Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters

Visoki komisariat Združenih narodov (ZN) za begunce avstrijske parlamentarne stranke poziva, naj se v prihajajoči predvolilni kampanji vzdržijo ksenofobnih debat in naj naredijo več za tiste, ki potrebujejo zaščito in pomoč.

Migracije bodo v avstrijski volilni kampanji, ki se bo septembra močno razplamtela, ena najpomembnejših tem. Avstrija je na vrhuncu begunske krize leta 2015 sprejela približno 90.000 prebežnikov, nato pa zaprla meje in zaostrila retoriko.

Predsednik Ljudske stranke in aktualni avstrijski zunanji minister, 31-letni Sebastian Kurz, ki je glede na javnomnenjske raziskave tudi resen kandidat za kanclerski položaj, je med drugim po poročanju Reutersa dejal, da "izključno muslimanski vrtci ne bi smeli obstajati, saj obstaja tveganje, da ustvarijo vzporedne svetove".

ZN: Porast ksenofobnih debat

"V zadnjih letih je bil v Avstriji narejen velik napredek pri sprejemanju in integraciji prebežnikov. Hkrati pa z zaskrbljenostjo opažamo porast ksenofobnih debat in izključujočih teženj. Zato pozivamo vse demokratične politične stranke, naj vodijo kampanje pametno in dajo prednost tistemu, kar združuje, ne pa tistemu, kar deli," je med drugim zapisano v izjavi za javnost, ki jo je Visoki komisariat za begunce pri ZN-u objavil na spletni strani svoje avstrijske "podružnice".

Pri ZN-u so Avstriji "predlagali" tudi nekaj ukrepov za boljše ravnanje Avstrijcev z begunci. Med drugim bi si želeli, da bi imeli prebežniki oziroma begunci enake socialne pravice in prejemke kot državljani Avstrije. Avstrijska vlada, ki jo sestavljajo socialdemokrati in Ljudska stranka, je v povezavi s prebežniki letos sprejela vrsto ukrepov, med drugim je tudi uzakonila prepoved nošnje burke.

Avstrijske parlamentarne volitve bodo 15. oktobra.

