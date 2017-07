Kushner: Trump je zmagal zaradi pametne kampanje, (ne pa Rusov)

Trump znova ošvrknil demokrate

24. julij 2017 ob 20:20,

zadnji poseg: 24. julij 2017 ob 20:43

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Zet in svetovalec ameriškega predsednika Donala Trumpa Jared Kushner je zavrnil očitke, da bi v lanski predvolilni kampanji kakorkoli spletkaril z Rusi.

Kushner je v ponedeljek zjutraj najprej podal daljše pisno sporočilo za javnost, nato je dopoldne pričal za zaprtimi vrati senatnega odbora za obveščevalne dejavnosti ameriškega kongresa, na koncu pa je pred Belo hišo prebral še krajšo izjavo, v kateri je znova zavrnil vsa namigovanja, da bi on ali kdorkoli drug iz Trumpovega tabora načrtoval zaroto (z Rusi) z namenom vplivanja na izid ameriških volitev.

Trumpova kampanja pametnejša

"Nisem pripravljal zarote niti ne vem za nikogar v kampanji, ki bi sodeloval v zaroti s kakršnokoli tujo vlado. Nisem imel neprimernih kontaktov. Nisem se zanašal na ruska sredstva, da bi z njimi financiral svoje poslovne aktivnosti v zasebnem sektorju," je bil odločen Kushner in dodal, da je Trump v predsedniški kampanji zmagal za to, ker je vodil "pametnejšo kampanjo" kot njegova demokratska tekmica Hillary Clinton. "Vsaka drugačna razlaga bi bila norčevanje iz volivcev, ki so glasovali za Trumpa," je dejal Trump.

Kushnerjeva srečanja z Rusi: Prejel le darila iz Belorusije

Kushner je sicer priznal stike z Rusi, a ne v povezavi z volilno kampanjo. Tako se je je aprila in decembra 2016 na kratko srečal z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom, čigar mandat je potekel v soboto. Prvo srečanje je bilo spoznavno, na drugem pa sta se pogovarjala o položaju v Siriji in o izboljšanju odnosov med Rusijo in ZDA. Kushner je priznal, da se je decembra 2016 srečal tudi z ruskim bankirjem Sergejem Gorkovom na prošnjo Kisljaka, ki je Gorkova predstavil kot človeka z neposrednim dostopom do ruskega predsednika Vladimirja Putina. A kot zatrjuje Kushner, se nista pogovarjala o kakšni pomembnejši temi. "Gorkov mi je dal dva darila, in sicer rokodelski izdelek iz vasi v Belorusiji, od koder prihajajo moji stari starši (leta 1949 so se kot preživeli v holokavstu preselili v ZDA, op. a.), in vrečo zemlje iz te vasi," je pojasnil Kushner. Kushner je potrdil, da je bil skupaj z Donaldom Trumpom mlajšim junija 2016 na že znanem sestanku z rusko odvetnico Natalijo Veselnickajo, a je srečanje označil za izgubo časa. Kushner bo v torek pričal še v ustreznem odboru predstavniškega doma ameriškega kongresa.

Trump: Ruska preiskava demokratski izgovor za poraz

Kushnerjev šef in tast, ameriški predsednik Trump, ki rusko preiskavo vseskozi označuje kot največji lov na čarovnice, je v ponedeljek zjutraj izstrelil nekaj tvitov, v katerih je vodilnega demokrata v odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma kongresa Adama Schiffa označil za sluzastega, ker podpira rusko preiskavo, ki je demokratski izgovor za poraz na volitvah. Poleg tega se je spraševal, zakaj nihče ne preiskuje povezav demokratke Hillary Clinton z Rusi.

A. V.