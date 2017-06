Lačne, dehidrirane in zgarane: Kamboške delavke v tovarnah Nikeja in Pume trpijo neznosne razmere

Človeški davek globalizacije

26. junij 2017 ob 17:10

Phnom Penh - MMC RTV SLO

Svetovni velikani na področju športne opreme Puma, Nike, Asics in konglomerat VF so se znašli na udaru hudih kritik zaradi razmer v svojih tovarnah na tujem, kjer delavci za nekaj centov na uro trpijo neznosne pogoje.

V zadnjem letu je bilo hospitaliziranih več kot 500 delavk v štirih tovarnah, ki izdelujejo opremo in oblačila za omenjeno četverico, poroča Observer. Najresnejši primer sega v november, ko se je v vsega treh dneh zgrudilo kar 360 delavk. Znamke so incidente potrdile.

Onesveščanje zaradi lakote, dehidriranosti in vročine sicer že leta pesti kamboško 6 milijard dolarjev težko tekstilno industrijo, ki zaposluje 600.000 delavcev, večinoma žensk. Observer in Danwatch, danska preiskovalna medijska skupina, sta za potrebe raziskave opravila pogovore z delavkami, sindikati, zdravniki, dobrodelnimi organizacijami in vladnimi predstavniki.

Vir stresa tudi kratkoročne pogodbe

Ženske, ki so se onesvestile, so delale 10 ur na dan, šest dni v tednu in so tožile nad izčrpanostjo in lakoto. V treh tovarnah je bil dejavnik tudi huda vročina s temperaturami 37 stopinj Celzija. Za razliko od sosednjega Vietnama, kjer temperatura v tovarnah zakonsko ne sme presegati 32 stopinj, Kambodža omejitve nima postavljene, je pa res, da bi morali delodajalci namestiti ventilatorje ali klimanaprave v primeru, če temperature dosežejo "zelo visoko raven", ki bi delavcem povzročale težave.

Po navedbah sindikatov so bile ključen vir stresa in izčrpanosti tudi kratkoročne pogodbe, tipične za tri preverjene tovarne, zaradi katerih si delavci ne upajo zavrniti nadur.

Minimalna mesečna plača v Kambodži je 136 evrov, z dvema urama nadur na dan pa lahko delavci plačo dvignejo vse do 215 evrov, odvisno od tovarne. Plače se med seboj razlikujejo, a nobena od štirih tovarn delavcem ne plačuje zneska, ki bi jim zadostoval za preživetje - ta je v Kambodži postavljen na 340 evrov, navaja zveza za pravice delavcev Asia Floor Wage.

Porazna tudi požarna varnost

Množična onesveščanja v tovarnah zaustavijo delo in stanejo več 100.000 evrov v izgubah, kažejo podatki kamboške zveze izdelovalcev tekstila. Tovarna, ki izdeluje športne copate za Asics v provinci Kamong Speu, se je morala začasno zapreti, ko se je v treh dneh onesvestilo 360 delavk.

Porazna je tudi požarna varnost. Na obrobju Phnom Penha se je marca v tovarni, ki izdeluje oblačila za Pumo, onesvestilo 150 delavk potem, ko se je po tovarni razširil gost dim. Čeprav so delavke poročale o eksploziji, je Puma po interni preiskavi sporočila, da je dim zakrivila napaka v generatorju.

Observer je za svojo preiskavo vprašanja naslovil na vse štiri korporacije, ki so zatrdile, da so primere, ki so se zgodili med novembrom lani in marcem letos, preiskale. Nike je sporočil, da so že vzpostavili boljši protipožarni sistem, hladilne sisteme in klimo, medtem ko so pri Pumi zaenkrat odgovornim poslali priporočila za vrsto ukrepov, od energetskih tablic in zdravstvenih pregledov za delavce, do vzdrževanja ventilacijskih sistemov. Delavcem z najmanj dvoletnim stažem bodo tudi spremenili pogodbe in kratkoročnih na redne.

K. S.