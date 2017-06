Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lani je nemško državljanstvo dobilo 110.400 tujcev. Foto: EPA Številne Britance skrbi, kaj se bo izcimilo v pogajanjih Londona in Bruslja. Foto: EPA Sorodne novice Podjetja se iz Velike Britanije selijo na Irsko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lani dobilo nemško državljanstvo štirikrat več Britancev kot leto prej

Največ nemških državljanstev lani za Turke, Poljake

13. junij 2017 ob 19:14

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Lani je nemško državljanstvo prejelo štirikrat več Britancev kot leta 2015, kažejo podatki nemškega statističnega urada, ki povečanje povezuje z izglasovanim brexitom.

Lani je namreč nemški potni list pridobilo 2.865 Britancev, medtem ko jih je leta 2015 "le" 622. "Povezava z brexitom je očitna," so sporočili z Destatisa in dodali, da še nikoli ni nemškega državljanstva dobilo tako veliko Britancev. Kot poroča Guardian, pa je pričakovati, da bo prihodnje leto številka še višja, kajti veliko Britancev, ki so za nemški potni list zaprosili po referendumu, še čaka na razrešitev njihove prošnje. Obravnava posamezne prošnje traja od šest do dvanajst mesecev. V Nemčiji sicer živi okoli 100.000 Britancev.

Največ nemških državljanstev so dobili Turki

Lani je nemško državljanstvo prejelo skupaj 110.400 ljudi, kar je 2,9 odstotka več kot leta 2015. Največ državljanstev, 16.290, so pridobili Turki, kar pa je 17 odstotkov manj kot leto prej. Drugačen trend je pri podeljevanju državljanstva Poljakom: lani jih je dobilo nemško državljanstvo 6.632 oz 11,3 odstotka več kot leto prej. Sledili so Ukrajinci (4.048), Kosovci (3.966), Romuni (3.828), Italijani (3.587), pred Britanci pa so še Grki (3.444) in Hrvati (2.985).

Nemški statistiki so razkrili še nekaj zanimivih podatkov: povprečna starost osebe, ki je lani prejela nemško državljanstvo, je bila 33 let, v Nemčiji pa je povprečno živela 18 let.

Pogoji za nemško državljanstvo

Za nemško državljanstvo lahko zaprosi oseba, ki je v Nemčiji živela osem let ali pa je poročena z Nemcem šest let. Prosilci morajo opraviti test iz splošnega znanja in jezikovni test ter plačati 250 evrov. Za državljanstvo lahko zaprosijo tudi tisti, ki lahko dokažejo, da so bili oni, njihovi starši, njihovi stari starši ali njihovi prastarši izgnani iz Nemčije ali so bili žrtve nacistične oblasti med 2. svetovno vojno. Tem ni treba opravljati nobenih preizkusov.

Kot še navaja Guardian, lahko Britanci obdržijo dvojno državljanstvo brez časovne omejitve, če pridobijo nemško državljanstvo v obdobju, ko je Velika Britanija še članica Evropske unije. Številni Britanci, ki živijo in delajo v drugih državah članicah EU-ja, so zaskrbljeni za prihodnost, saj ni jasno, kakšna bo njihova usoda po koncu pogajanj med Londonom in Brusljem.

Porast prošenj britanskih državljanstev za njihovo državljanstvo zaznavajo tudi na Irskem, Švedskem, v Italiji in na Danskem. Kot glavni vzrok za prošnjo prosilci navajajo, da si želijo zagotoviti varen položaj v EU-ju.

K. T.