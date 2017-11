Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Domnevni spolni napadi so se zgodili v skupnosti Samijev na skrajnem severu Norveške. Foto: EPA Dodaj v

Laponska: Več kot 150 primerov posilstev in spolnih napadov

Med 40.000 in 60.000 Samijev

29. november 2017 ob 11:21

Oslo - MMC RTV SLO

Norveška policija je v skupnosti Samijev na Laponskem odkrila 151 primerov domnevnega spolnega nasilja, tudi posilstva otroka. Primeri so razburkali celotno državo.

Tako večina domnevnih žrtev kot domnevnih napadalcev prihaja iz skupnosti prvotnih prebivalcev severa, Samijev, zato je primer obudil dolgoletno nezaupanje Samijev v državne oblasti.

Uradno preiskavo so sprožili, potem ko je norveški časopis Verdens Gang lani objavil pričanja enajstih moških in žensk, ki so trdili, da so bili žrtve spolnih zlorab v kraju Tysfjord, ki ima manj kot 2.000 prebivalcev in leži severno od arktičnega kroga.

Novo policijsko poročilo je navedlo imena 82 žrtev, starih med štiri in 75 let, in 92 osumljencev, med katerimi so tudi tri ženske. Nekateri so navedeni tako kot žrtve kot storilci, piše Guardian. Okoli 70 odstotkov vpletenih v preiskavo je pripradnikov ljudstva Sami. Za zdaj so vložili obtožnico proti dvema človekoma, a v prihodnjih dneh bo sledilo še več obtožnic. V poročilu je navedenih 151 spolnih napadov, med njimi 43 posilstev, tudi treh otrok. Zaradi zastaranja so več kot 100 domnevnih napadov opustili, saj nekateri segajo celo v leto 1953.



"Policija nima nobenega razloga za sklepanje, da bi lahko etnična ali verska pripadnost nudila razlago za te napade. Menimo pa, da so določeni mehanizmi v omenjeni skupnosti zagotovo prispevali k temu, da je trajalo tako dolgo, da so obtožbe prišle na dan," je dejala predstavnica norveške policije Tone Vangen.

Na Norveškem živi med 40.000 in 60.000 Samijev, ki živijo v tesnem stiku z naravo, saj se ukvarjajo z ribolovom ter imajo velike črede severnih jelenov. Njnihov življenjski prostor se zaradi gozdarjenja, rudarstva in vetrnih elektrarn vse bolj oža. Norveški kralj Harald se jim je leta 1997 zaradi dolgoletne diskriminacije opravičil.

A. P. J.