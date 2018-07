Lastnik New York Timesa obsodil Trumpove "nevarne" napade na novinarje

Predsednik ZDA na Twitterju znova udrihal proti medijem

30. julij 2018 ob 10:45

New York - MMC RTV SLO, STA

Lastnik New York Timesa (NYT) A. G. Sulzberger je sporočil, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa opozoril, da so njegovi napadi na medije nevarni in škodljivi za državo.

Menil je tudi, da bi vse skupaj lahko pripeljalo do nasilja nad novinarji.

A kot kaže, glede na zadnji predsednikov tvit, Trump Sulzbergerju ni kaj posebej prisluhnil.

Trump je znan po svojem žolčnem odnosu z osrednjimi ameriškimi mediji, še posebej pa ima v želodcu CNN in NYT.

Na svojem priljubljenem komunikacijskem kanalu Twitterju je v nedeljo znova napadel "izumirajočo časnikarsko panogo", ki da jo poganja "sindrom obsedenosti s Trumpom" in je "zelo nedomoljubna".

Srečanje v Beli hiši

S Sulzbergerjem, ki je NYT prevzel s 1. januarjem, se je Trump sestal 20. julija na spoznavnem srečanju, za katerega je zaprosila Bela hiša. Na njem je bil prisoten tudi Timesov urednik komentarjev James Bennet.

Kot je povedal Sulzberger, je o tem srečanju na prošnjo Bele hiše molčal, dokler ni Trump v nedeljo zjutraj sam tvitnil, da je imel "zelo dobro in zanimivo srečanje z A. G. Sulzbergerjem".

"Veliko sva govorila o ogromnih količinah lažnih novic, ki jih objavljajo mediji in kako so se te lažne novice spremenile v oznako 'sovražniki ljudstva'. Žalostno," je zapisal predsednik.

"Nenavadno odkrito" srečanje

Za tem je molk prekinil tudi Sulzberger. Srečanje s Trumpom je opisal kot nenavadno odkrito in dejal, da je Trumpa opozoril, da so njegove besede podžigajoče in nevarne. "Povedal sem mu, da mislim, da njegov jezik ne povzroča zgolj delitev, ampak je vse bolj nevaren," je dejal Sulzberger.

"Povedal sem mu, da je fraza 'lažne novice' neresnična in škodljiva, še bolj pa sem zaskrbljen, ker novinarje označuje za 'sovražnike ljudstva'. Opozoril sem ga, da tovrstne podžigajoče besede krepijo grožnje novinarjem in bodo vodile v nasilje," je še dodal Sulzberger.

Trumpa je opozoril, da so tovrstno retoriko povzeli tudi nekateri tuji politiki, da tako upravičijo napade na novinarje in njihovo utišanje. "S tem ogroža njihova življenja," je še dejal lastnik NYT-ja. "Prosil sem ga, naj še enkrat razmisli o svojih napadih na novinarstvo, ki so po mojem mnenju nevarni in škodljivi za našo državo."

Sindrom "obsedenosti s Trumpom"

Trump je nato odgovoril z nizom treh tvitov, v katerih je znova napadel "izumirajočo časnikarsko panogo".

"Ko mediji, ki jih vodi nor sindrom obsedenosti s Trumpom, razkrivajo notranje odločanje naše vlade, to ogroža življenja mnogih, ne le novinarjev! Zelo nedomoljubno! S svobodo medijev prihajajo tudi odgovornosti, da se poroča točno," je zapisal in se pritožil, da mediji o njegovi administraciji pišejo samo slabo, "kljub izjemno pozitivnim rezultatom".

Pri tem je napadel NYT in Washington Post, ki je v lasti Amazona pod vodstvom Jeffa Bezosa, s katerim Trump prav tako bije ostro vojno.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

...and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements - and they will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

K. S.